الفحيص الأردني يحتفظ بلقب «سلة عربية السيدات»



علي معالي (الشارقة)



احتفظ فريق الفحيص الأردني بلقب مسابقة كرة السلة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالفوز على الثورة السوري (72-50)، في المباراة الختامية على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحصل الأهلي البحريني على المركز الثالث بالفوز على فريق نادي العاصمة السعودي بواقع (65-57).

وعقب انتهاء المنافسات، توج الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بطلات كرة السلة، بحضور شخصيات رسمية وقيادات رياضية، أبرزهم: الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد العزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وفيصل غسال، ممثل إدارة الرياضة والشباب، وزير مفوض في جامعة الدول العربية، وعبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد السابق للهيئة العامة للرياضة، وحنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونورا الشامسي، مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وعن المباراة النهائية، جاءت بدايتها متقاربة المستوى، قبل أن يتمكن الفحيص من إنهاء الربع الأول لصالحه بصعوبة بواقع (13-11)، وليتكرر السيناريو ذاته خلال مجريات الربع الثاني الذي حسمه الفحيص (12-9)، وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق خمسة نقاط (25-20).

ومع انطلاق الشوط الثاني، اعتمد الفحيص الأردني على سلاح الثلاثيات الذي أتاح له الابتعاد بفارق النقطة وحسم الربع الثالث لصالحه (24-17)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والأخيرة التي استفاد فيها الفريق الأردني من فارق خبرات المباريات النهائية، وأتاحت له حسم هذه الفترة (23-13) والفوز بالمباراة واللقب.

وعلى صعيد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عرفت لاعبات الأهلي البحريني كيفية حجز موطئ قدم لهن على منصات التتويج على حساب العاصمة السعودي، في مباراة هيمنت خلالها بصورة مطلقة لاعبات البحرين على فتراتها الأربع بواقع (14-12 و12-11 و20-18 و19-16).