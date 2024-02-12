إسطبلات الوثبة تظفر بالمركز الأول و«الريف» وصيفاً و«البوادي» ثالثاً

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت إسطبلات الوثبة لقب بطولة الفرق ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم الذي أقيم أمس الأول بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتحقق العلامة الكاملة بعد فوز فارسها عمر النيادي بلقب الفردي.

وشاركت في المنافسة على لقب بطولة الفرق معظم الإسطبلات خلال السباق الذي يعتبر الفعالية الوحيدة التي تقام فيها هذه المنافسة.

جاء فوز إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب الفرق والميدالية الذهبية، بإشراف المدرب علي الجهوري بعد أن سجل الفريق زمناً إجمالياً بلغ 17:39:42 ساعة، وهو الأقل مما منح الفريق اللقب، وتكون الفريق من عمر النيادي بطل الفردي على صهوة الفرس «آر أو شاي مون»، والفارسة الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «آر أو باتاجونيا»، والتي كان ترتيبها في المركز الثالث، والفارسة ماسة عدنان على صهوة «رو لكي»، والتي كان ترتيبها في المركز الرابع.

وحل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فريق إسطبلات الريف (العجبان 1)، المكون من عبد الله الحمادي على صهوة «ايلا الهفيفة» وعبد الرحمن المرزوقي على صهوة «عباسي»، ويوسف محمد الحمادي على صهوة «ماغنفيكا داس»، وسجل الفريق ثاني أقل زمن بلغ 21:28:39 ساعة.

واحتل فريق البوادي المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية، بزمن بلغ 21:37:53 ساعة، وتكون الفريق من نوره حمد القبيسي على صهوة «اريزونا» ومحمد سالم الحمادي، على صهوة «اس دبليو هينكول»، وسيان ناندا كوما على صهوة «اليسيا بيجور».

يشار إلى أن الفارس عمر محمد النيادي كان قد حسم لقب الفردي على صهوة الجواد «آر أو شاي مون» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قياسياً جديداً بلغ قدره 5:52:11 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.26 كلم/ساعة.

من ناحية أخرى ينظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للتحكيم الرياضي «كاس»، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والاتحاد الدولي للفروسية، مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية، إلى جانب ندوة حول مؤتمر الطب الرياضي للخيول، ونظام التوقيت والذكاء الاصطناعي، والذي يستمر لأربعة أيام ضمن فعاليات الفعاليات المصاحبة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، بحضور جميع المنتسبين ومختلف العاملين في قطاع رياضة الفروسية، بجانب مجموعة من الخبراء والمختصين القانونيين، لتعزيز الوعي والتعريف بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في رياضة الفروسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأقيمت امس، ندوة حول مؤتمر الطب الرياضي ويشهد اليوم من الساعة التاسعة صباحاً بفندق الوثبة محاضرة حول قوانين رياضة القدرة ويقدمها محمود زيود.

وتليها في الساعة العاشرة محاضرة المقترح التمهيدي لتفعيل الإطار المؤسسي والتشريعي لقرية الإمارات العالمية للقدرة، ويقدمها الحكم الدولي محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة.

وفي الساعة الحادية عشر تعقد محاضرة إجراءات حل النزاعات والقضايا الأخيرة في مجال الفروسية - أنواع النزاعات التجارية وغيرها من النزاعات التي تؤثر على الصناعة، ويلقيها لوسيه شيلستريت.

وتختتم بمحاضرة إجراءات تسوية المنازعات والقضايا الأخيرة في صناعة الخيول - الرياضيون والمسابقات في الساعة الثانية عشر ويلقيها زاكري كارلو.