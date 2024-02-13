«الطب الرياضي للفروسية» يستعرض رفاهية الخيل ورعايته الصحية

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس، أولى جلسات مؤتمر الطب الرياضي للفروسية في فندق الوثبة بأبوظبي.

وحضر افتتاح المؤتمر، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعدد من الشخصيات العربية والدولية المهتمين برياضة الفروسية وطب الخيول، من أطباء وبيطريين ومربيين وحكام محليين ودوليين، وأصحاب الإسطبلات وملاك الخيول من داخل الدولة وخارجها.

وأكد الدكتور خورخي لوسيه أن رعاية الخيل ليست مسؤولية الطبيب البيطري فقط، بل هي منظومة متكاملة بروح الفريق الواحد من أجل تحسين أداء الخيل في السباقات المختلفة.

وتحدث الدكتور ألبيرتو رولان حول الطرق التقليدية لعلاج الخيل، وطرق العلاج بالأكسجين والأوزون، وكذلك أسباب تحسين أداء الخيل في السباقات المختلفة للفروسية (سباقات السرعة، وسباقات القدرة، ومنافسات قفز الحواجز) والإصابات التي يمكن أن يتعرض لها الحصان خلال هذه السباقات.

كما تحدثت الدكتورة فرانشيسكا كوبوستلا المتخصصة في جراحات وعلاجات طب الخيول حول الأجهزة والعلاجات التي يمكن للطبيب البيطري أن يقدمها للخيل، وكيفية استخدام تلك العلاجات والجرعات المقررة في حالة الإصابات المختلفة، مع إمكانية انتقال عيادة مصغرة معه إلى موقع الإصابة.

وكذلك استعرضت العلاجات التي يمكن تقديمها، سواء في حالات الإصابة بالحروق، أو الجروح الجلدية المختلفة، مع تقديم أمثلة من الأدوية المعالجة لمثل تلك الحالات.

وفي المحاضرة الثالثة، تحدثت الدكتورة جوسيفينا ماترانا حول تقديم الرعاية الصحية والنفسية والجسدية للخيل مع توفير أسباب الأداء الجيد له، مثل التغذية الصحية، وتوفير العلاجات اللازمة والجيدة، وعدم وضعه تحت الضغوط، وكذلك تباعد فترات السباقات عن بعضها، بالإضافة إلى توفير البيطريين المؤهلين والمدربين المتميزين، وتثقيف جميع العاملين في مجال الفروسية برعاية الخيل من الناحية الصحية والبدنية والنفسية.