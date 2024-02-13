الظاهري يكتب التاريخ في بطولة «فورمولا- 4»

أبوظبي (الاتحاد)

سجل راشد الظاهري، متسابق رياضة السيارات، أول فوز له على الإطلاق في فئة «الفورمولا- 4» على أرضه خلال «بطولة فورمولا- 4 الإمارات». وبهذا الإنجاز الكبير، وحجز الظاهري مكاناً له، باعتباره الإماراتي الوحيد بين المتنافسين للفوز بالبطولة لموسم 2024.

وجاء هذا الفوز، عقب استعدادات دقيقة أجراها الظاهري خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ والتي تضمنت جلستي اختبار، ركز خلالها الفريق على إجراء محاكاة للسباق؛ وتنفيذ التعديلات اللازمة؛ وتحسين أداء السيارة استعداداً لجولات التصفيات، وقد أظهر الفريق مرونة استثنائية وأداءً سلسلاً رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها أبوظبي.

وشكل السباق الأخير، لحظة محورية لفريق الظاهري مع تربعه في المركز الأول للمرة الأولى على الإطلاق في الفورمولا- 4، متخطياً التحديات التي فرضتها ظروف الطقس القاسية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الظاهري: «لقد كانت نهاية أسبوع صعبة جداً بسبب الأمطار التي شهدتها أبوظبي، وهو ما فرض عائقاً جديداً أمامنا تمكنا من تخطيه بفضل الأداء الممتاز لفريقنا، لنحصد في النهاية المركز الأول بعد الجلستين التأهيليتين الأولى والثانية».

وبرهن الظاهري في السباق الأول عن قدرات مذهلة مع حصده للمراكز، والذي تكلل بحلوله في المركز الثاني بنتائج مثيرة للإعجاب، أما في السباق الثاني، حيث انطلق الظاهري من المركز الحادي عشر بسبب قاعدة الشبكة العكسية، فقد أظهر هذا المتسابق الشاب مهارة متميزة تحت الأمطار، منهياً السباق بشكل رائع في المركز السادس. بينما شكل السباق الثالث أبرز أحداث نهاية الأسبوع، حيث واجه الظاهري ضغوطاً نفسية وظروفاً معاكسة، مع انطلاقه من المركز الأول ومواجهته لأحوال جوية متقلبة. ورغم ذلك، أنهى الظاهري السباق بنصر متميز ليحقق أول فوز له على الإطلاق في الفورمولا- 4 على أرضه.

فضلاً عن العلامة البارزة التي يُضيفها هذا الفوز إلى مسيرته في عالم السباقات، يُشكّل الإنجاز الاستثنائي الذي حققه الظاهري مصدر إلهام يُغذّي طموح المتسابقين الشباب، حيث توافد الكثيرون من عشاق سباقات السيارات المحليين إلى حلبة «مرسى ياس» لمشاهدة انتصار الظاهري الذي أشعل حماسهم وحفزهم.