بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين تجمع النخبة في «دوم مبادلة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم النسخة الخامسة لبطولة الكيك بوكسينج للمحترفين للرجال والسيدات، يوم السبت 24 فبراير، في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي ينطلق من العاصمة أبوظبي.

وتُقام البطولة في «دوم مبادلة، نادي الجزيرة»، بأبوظبي وسط مشاركة 30 مقاتلاً يمثلون 20 دولة، من ضمنها دولة الإمارات ومصر والمغرب وفرنسا والبرتغال واليابان وإسبانيا والصين والبرازيل، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الكبيرة في هذه البطولة، والمكانة التي باتت تتبوأها دولة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة الكيك بوكسينج.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن أجندة فعاليات الاتحاد الهادفة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة، والعمل على استقطاب البطولات الكبرى للمحترفين من أجل تسخير جميع الإمكانات لتعزيز حضور أبطال الإمارات في كافة المحافل القارية والدولية.

وتجمع البطولة نخبة من محترفي العالم من فئات وأوزان مختلفة يخوضون 15 نزالاً مثيراً، يتقدمهم البرتغالي أندريا سانتوس الذي يخوض مهمة رحلة الدفاع عن لقب حزام العالم في فئة (الويلتر) الخفيف المتوسط للمرة الثالثة على التوالي عندما يلاقي في قمة أبوظبي الإسباني خيزر نواز، ويملك سانتوس رصيداً حافلاً بمجموع 20 انتصاراً عالمياً و9 ضربات قاضية، كما تضم قائمة المواجهات التنافسية 4 نزالات لأبطال الإمارات يتقدمهم إلياس حبيب علي الذي نجح في التتويج بلقب بطولة المحترفين العام الماضي ويلاقي البرازيلي جاستافو جونز في نزال مرتقب ضمن فئة (سوبر ميدل) المتوسط الثقيل، ويتمتع إلياس برصيد 27 انتصاراً و8 ضربات قاضية، كما تشهد القائمة تواجداً مهماً لنجوم الإمارات محمد تويزي، وإبراهيم بلال، وعماد يوسف، وستتمكن الجماهير من حضور المنافسات بصفة مجانية والاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين والاختيار من بين نزالات اليوم الحافل مع تخصيص 3 نزالات نسائية.

من جانبه قال عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، بمشاركة نخبة محترفي العالم، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج (الواكو برو)، في ضوء الشراكة وضمن أجندة فعاليات الاتحاد الذي يطمح باستمرار لتقديم المبادرات والفعاليات التي تسهم في دعم مكانة الكيك بوكسينج في الإمارات والعاصمة أبوظبي وتعزيز ريادتها، بعد أن غدت الوجهة المميزة لأبطال الرياضات القتالية».

وأضاف:«رياضة الكيك بوكسينج تكتسب أهمية كبيرة في المجتمع، وتحظى بإقبال مميز من قبل مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وهو ما ينسجم مع رؤية وأهداف الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة وعدد الممارسين، خصوصاً أن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي أصبحت مساهماً رئيسياً في تطوير اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، ما يؤكد الدعم السخي للقيادة الرشيدة، والرعاية المتواصلة لمسيرة تقدم رياضة الكيك بوكسينج ونهضتها وتفوق أبطالها في مختلف البطولات القارية والدولية».