«شاطئية الفيفا» تدخل متحف المستقبل

دبي (الاتحاد)

توج البرازيلي رودريجو سوارس، بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم الشاطئية في العالم لعام 2023، خلال الحفل الذي نظمته اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية، بمتحف المستقبل في دبي للإعلان عن الأفضل في كرة القدم الشاطئية حول العالم خلال عام 2023، وفازت مواطنته أدرييلي روشا بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم شاطئية في العالم للعام الثاني على التوالي.

وتأتي الاحتفالية على هامش كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

وتوج لياندرو كاسابييري، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، فيما فاز الأسباني كريستيان مينديز بجائزة أفضل مدرب، وفازت الإسبانية لورا جاليجو، بجائزة أفضل حارس مرمى في منتخبات السيدات.

وفاز سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي على جائزة الشخصية القيادة في عالم كرة القدم الشاطئية، فيما نالت كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية جائزة أفضل حدث رياضي في اللعبة لعام 2023.