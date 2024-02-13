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الرياضة

حمدان بن مبارك يُثمن جهود اللجنة المنظمة لـ«مونديال الشاطئية»

حمدان بن مبارك يُثمن جهود اللجنة المنظمة لـ«مونديال الشاطئية»
13 فبراير 2024 13:55

أبوظبي (الاتحاد)
ثمّن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل واللجنة المنظمة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المُنظمة العليا لمونديال الشاطئية، والشركاء في مونديال كرة القدم الشاطئية، من أجل توفير كل أسباب النجاح لهذا الحدث الرياضي الدولي، الذي يقام على ملعب حي دبي للتصميم في إمارة دبي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي والفيفا، يعملون بروح الفريق الواحد، من أجل أن تكون نسخة هذا الموسم مميزة في كل تفاصيلها.
ورحب معاليه بالوفود والبعثات والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، مؤكداً أن دولة الإمارات استعدت بصورة مميزة لهذه الفعالية الرياضية.
وقال: «نُجدد ترحيبنا بكل جماهير المنتخبات في دار زايد، دار الأمان والعز والتعايش والتسامح، ونتمنى لهم إقامة ممتعة وسعيدة في بلاد السعادة، إن جمهور البطولة سيستمتع بطاقة المكان الإيجابية وسحر الجو في هذا التوقيت، فضلاً عن الإثارة والتشويق في كرة القدم الشاطئية، التي أخذت تعزز شعبيتها في كل أرجاء العالم».
وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «استعد منتخب الكرة القدم الشاطئية بصورة جيدة لهذا المونديال، حيث أقام عدداً من المعسكرات، وشارك في بطولات دولية ودية، وخاض عدداً من التجارب، ونأمل أن يحقق طموحات جمهوره في هذه الحدث الرياضي الدولي».

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