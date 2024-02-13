طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة العالم للفورمولا-1 لموسم 2024، أعلنت شركة «إثارة» عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2024، الذي تختتم فعالياته المشوقة منافسات الموسم الأطول في مسيرة الرياضة.

ويدعو منظمو السباق جمهور الحدث إلى المسارعة بحجز التذاكر واغتنام فرصة خصومات الحجز المبكر، التي تصل إلى 15% وتسري لفترة محدودة على فئات من تذاكر السباق رقم 24 على روزنامة البطولة لهذا العام، وتقام فعاليات السباق خلال الفترة من الخميس 5 إلى الأحد 8 ديسمبر في حلبة مرسى ياس، حيث يمكن لجمهور رياضة الفورمولا-1 حجز مواقعهم للاستمتاع بأجواء ومنافسات الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة.

وكان الحدث العالمي قد شهد نجاحاً هائلاً في نسخة 2023، والتي شهدت توافد ما يزيد على 170 ألف مشجع إلى حلبة مرسى ياس على مدار أيام عطلة أسبوع سباق الختامي على روزنامة البطولة.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»: «سعداء بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، والذي تستضيف حلبة مرسى ياس فعالياته من 5 إلى 8 ديسمبر».

وتابع: «شهد الحدث في عام 2023 حضوراً جماهيرياً غير مسبوق، واستقبلت حلبة مرسى ياس ما يزيد على 170 ألف مشجع توافدوا إليها من مختلف أنحاء العالم على مدار أيام عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى، وفيما نعلن عن طرح تذاكر السباق هذا العام، نجدد التزامنا المستمر بتقديم تجارب مميزة ولحظات لا تنسى لجمهور الحدث العالمي، ويسعدنا الإعلان عن طرح خصومات الحجز المبكر التي تبلغ نسبتها 15%، فيما نستهل استعداداتنا لهذا الموسم ونتطلع لاستقبال الجمهور في الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة».

ويوفر الحدث لعشاق رياضة الفورمولا-1 خيارات متزايدة للاستمتاع بأجواء المنافسة في سباق عطلة الأسبوع، وباقات متنوعة من التذاكر، بما في ذلك تذاكر المدرجات وتلة أبوظبي وباقات الضيافة المتنوعة، بالإضافة إلى باقة التجوال في تلة أبوظبي وشرفة «هورايزون 360»، التي تقدم إطلالات بانورامية على مسار السباق وجزيرة ياس، كما تعود تذاكر المدرجات الجديدة في كل من مدرجي المسار المستقيم الشمالي والغربي، تلبية للإقبال الكبير.

كما تشهد النسخة السادسة عشرة من جائزة أبوظبي الكبرى عودة تجارب الضيافة الراقية التي تجمع نخبة من كبرى وجهات الضيافة الحائزة على الجوائز العالمية، مع الإطلالات الفريدة على مسار سباقات الفورمولا-1 في حلبة مرسى ياس البالغ طوله 5.281 كيلومتراً.

ويمكن لمحبي وجهات الضيافة من عشاق رياضة الفورمولا-1 اختبار العديد من التجارب المميزة التي تتضمن شرفة المنعطف التاسع ولونا لاونج وأجنحة الضيافة في المدرجات، حيث تتوفر العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات الراقية التي توفرها نخبة من أهم وجهات الضيافة العالمية.

كما تتيح تذاكر سباق الجائزة الكبرى تجربة متكاملة للجمهور في أبوظبي، وتتيح لهم اختبار العديد من الوجهات الثقافية والترفيهية التي تتميز بها، بما في ذلك مدن جزيرة ياس الترفيهية، التي تتضمن عالم فيراري أبوظبي وسي وورلد أبوظبي وياس ووتروولرد وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.

يختتم سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 مرحلة مهمة في مسيرة عدد من السائقين والفرق، ويفتتح فصلاً جديداً في مسيرتهم، حيث من المتوقع أن يشهد موسم 2025 تحولات وانتقالات عديدة ومهمة، ومنها انتقال لويس هاملتون إلى فيراري بعد أن أمضى 11 موسماً مع فريق مرسيدس.