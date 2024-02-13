تعرف على «أفضل هجمة مرتدة في العالم»



عمرو عبيد (القاهرة)

نشرت «لاجازيتا» و«توتوسبورت» الإيطاليتان تقريراً حول «عودة الوحوش» حسب تسمية الأولى، حيث قالتا إن الصراع يبدو كبيراً بين هالاند وفينيسيوس جونيور في دوري الأبطال، وأكدتا أن كليهما يبدو «مُفضلاً» لقيادة فريقيهما نحو اللقب، في ظل توهج السيتي «حامل اللقب» واستقرار «الملكي»، بينما نشرت «ماركا» تقريراً خاصاً عن «الثنائي»، هالاند ودي بروين، بعنوان «العلاقة الطبيعية»، قائلة إنهما يصنعان «أفضل هجمة مرتدة في العالم»، حيث يحتاج السيتي فقط إلى انطلاقة سريعة من هالاند وتمريرة طولية بينية متقنة من دي بروين، ليسجلا الأهداف الرائعة، في نموذج مثير يتكرر كثيراً، وهو ما يُهدد الجميع في دوري الأبطال، في الوقت الذي أشارت خلاله إلى أن «البلومون» بقي متوهجاً رغم غياب هدافه لمدة شهرين، بجانب 4 أشهر من الابتعاد لـ«مايسترو» خط الوسط.