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الرياضة

صلاح يزف «الخبر السعيد»!

صلاح يزف «الخبر السعيد»!
14 فبراير 2024 08:06

لندن (أ ف ب) 

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عاود النجم المصري محمد صلاح تدريباته مع ناديه ليفربول، وذلك بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والتي أُسدل الستار عليها في كوت ديفوار، بحسب ما اعلن ناديه.
وتعرض صلاح للإصابة منتصف يناير، وغاب عن المباريات الثماني الأخيرة لفريقه، بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده، ثم بداعي الإصابة التي تعرض لها لدى وجوده مع «الفراعنة»، خلال المباراة ضد غانا 2-2 في دور المجموعات في 18 يناير.
وتأتي عودة صلاح في وقت ممتاز، نظراً للبرنامج المضغوط لليفربول خلال الشهر الحالي، حيث يخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشيلسي أواخر الشهر الحالي، بالإضافة إلى الدوري ومسابقة كأس إنجلترا.
يذكر أن صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفاً في مختلف المسابقات.
كما عاد إلى التدريبات الحارس البرازيلي أليسون، والمدافع جو جوميز، بعد أن غابا عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد بيرنلي بداعي المرض.
ويلتقي ليفربول مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.

 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
محمد صلاح
مصر
كأس أمم أفريقيا
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