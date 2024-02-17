الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عراقيل» في صفقة مبابي والريال!

«عراقيل» في صفقة مبابي والريال!
17 فبراير 2024 08:56

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
سان جيرمان.. «الفارق 14»!


لا يعني إعلان الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً»، رحيله عن باريس سان جيرمان، وإبلاغه لرئيس النادي ناصر الخليفي بذلك، وأيضاً زملائه اللاعبين، أن توقيعه لريال مدريد أصبح أمراً منتهياً أو مسألة وقت، حتى وإن كانت معظم الأنباء التي أوردتها «الميديا» الفرنسية والإسبانية تشير إلى ذلك، إذ أن هناك بعض التفاصيل التي تعرقل إضفاء الصبغة الرسمية على الصفقة في وقت قريب، لأن هناك أموراً وبنوداً لابد من استيفائها وموافقة الطرفين عليها قبل إتمام الصفقة.
وذكرت مصادر صحفية مطلعة، أن التفاؤل الذي يسود وسائل الإعلام المدريدية على وجه الخصوص، واستعداد غرفة ملابس الفريق لاستقبال مبابي في الصيف المقبل، لا يكفيان للقول إن كل الأمور حُسمت بين النادي الملكي والنجم الشاب.
وأوضحت المصادر نفسها أنه يتعين على جماهير «الريال» التحلي بالصبر قليلاً، لأن التوقيع لن يتم فوراً، بل هناك بعض البنود التي يتعين الاتفاق عليها قبل أي توقيع رسمي.
وأشارت نفس المصادر إلى أنه لابد من وضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بمسألة اشتراك مبابي في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة بباريس، وما إذا كان فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وأيضاً الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيوافقان على ذلك أم لا، حتى يمكن إدراجها ضمن بنود العقد.
والأمر الآخر يتعلق براتب بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2018»، وما إذا كان يوافق على تخفيضه بصورة كبيرة عما كان يحصل عليه مع سان جيرمان، وخاصة إن الريال ينوي تحديد راتبه برقم لا يتجاوز 25 مليون يورو فقط، وليس أكثر من ذلك، كما يتطلب الأمر أيضاً ضرورة اتفاق الجانبين على قيمة «مكافأة التوقيع»، والتي من الممكن أن تعوض انخفاض الراتب.
وأشارت المصادر إلى أن فايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله في الوقت نفسه، تتخذ موقفاً متشدداً في المسائل المالية، ومن المتوقع أن يكون هناك «اختبار قوى» بينهما وبين بيريز، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من انتقال نجلها إلى «السانتياجو برنابيو»، خاصة إنه ينتقل «مجاناً»، من دون أن يحصل ناديه الحالي على شيء من «الريال»، وإن كان يحصل على تعويض من اللاعب نفسه، بتنازله عن بعض مستحقاته ومكافأة الولاء الخاصة بهذا الموسم وبعض المبالغ الأخرى.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
كيليان مبابي
كارلو أنشيلوتي
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©