مدرب إشبيلية: مبابي يفوز بـ «الكرة الذهبية» قريباً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

خالف كيكي سانشيز فلوريس المدير الفني لإشبيلية، تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عندما سُئل عن اقتراب انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، ونظر إلى الأمر من منظور ساخر، وقال: عندما يغادر مبابي، سان جيرمان، سيفوز بالكرة الذهبية، في إشارة إلى أنه لو استمر في «حديقة الأمراء» لن يحصل عليها مطلقاً.

وأضاف: أتمنى أن يلعب في الدوري الإسباني لأنه سيبلغ وقتها أبعاداً مختلفة تماماً عما كان يعيشه في سان جيرمان.

وكان مبابي اتخذ قراراً بالرحيل عن سان جيرمان، وأبلغ به ناصر الخليفي رئيس النادي، وزملاءه اللاعبين، وأصبح النبأ على كل الشفاه في وسائل الإعلام الأوروبية وبوجه خاص الفرنسية والإسبانية، إذ من المعروف أن ريال مدريد هو الوجهة الأوفر حظاً لاستقبال «فتى بوندي المدلل» في الصيف المقبل.

وعندما سُئل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن رحيل النجم الفرنسي عن ناديه بنهاية الموسم، أبدى غضبه للاهتمام المبالغ فيه من جانب «الميديا» بمستقبل «كابتن» منتخب «الديوك» وأوقف سريعاً الأسئلة التي وجُهت إليه في هذا الصدد.

ورغم ذلك، فلم تتوقف الصحافة الإسبانية عن سؤال تشافي مدرب الغريم التقليدي لريال مدريد عن حالة مبابي وإمكانية انتقاله إلى برشلونة، ولكنه رد بجفاء واضح قائلاً: ليس لدي شيء أقوله وكل ما أعرفه أنه سيغادر سان جيرمان، وعندما يكون ذلك واقعاً رسمياً، يمكنكم أن تسألوني عنه وقتها، لأن وضعنا الآن مختلف ونصب كل اهتمامنا وتركيزنا على إنهاء الموسم على أفضل حال، سواء بالنسبة للدوري المحلي «الليجا» أو دوري الأبطال الأوروبي.

وأضاف: أتمنى ألا يوجه أحد لي أية أسئلة أخرى بخصوص مبابي، لأن ذلك لا يخدم في شيء، ولن أتحدث أكثر من ذلك عنه.