دي زيربي يرفض برشلونة ويحلم بميلان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن رغبة برشلونة في التعاقد مع الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون الإنجليزي، ليخلف الإسباني تشافي هيرنانديز المدرب الحالي، والذي قرر الرحيل بنهاية الموسم، فإن المدرب الإيطالي رفض، في حديث لشبكة «سكاي سبورتس»، فكرة التعاقد مع «البارسا» في المستقبل القريب، ويفضل الاستمرار مع فريقه الإنجليزي الذي تولى تدريبه منذ 2022، ويقوم بعمل استثنائي معه، أسفر عن إحراز تقدم كبير تحت قيادته، كما نجح في الفوز على كبار الدوري «البريميرليج»، فضلاً أن برايتون أصبح يلعب كرة جميلة تغريه بالاستمرار مع الفريق.

وذكرت مصادر صحفية عديدة، أنه إذا كانت إدارة برشلونة، ترى أن دي زيربي يملك الكثير من المقومات المطلوبة في المدير الفني لـ«البلاوجرانا»، والتي تجعله مناسباً للجلوس على «دكة» مدربي «البارسا»، فإن على هذه الإدارة الانتظار لفترة قد تطول، لأن المدرب الإيطالي لا ينوي الرحيل قريباً عن برايتون، وقال: أعرف أن هناك أندية كبيرة ترغب في الحصول على خدماتي، وهذا مبعث فخر لي على أي حال، ولكني أركز مع برايتون، وأريد أن أقدم معه أفضل ما عندي.

وأضاف: بعد ذلك لن تكون هناك مشكلة في أن أتولى تدريب فريق كبير آخر خلال مسيرتي، حتى أستطيع أن أفوز بأحد الدوريات الأوروبية الكبيرة مثل «البريميرليج» أو «الكالشيو» الإيطالي أو «البوندسليجا» الألماني، وليست هناك ساعة محددة للرحيل.

واعترف دي زيربي، لاعب نابولي السابق، بأنه يحلم بالعودة إلى إيطاليا وبوجه خاص لإيه سي ميلان الذي بدأ فيه مسيرته الكروية بمركز التدريب الخاص به، وعن ذلك يقول: أحب إيطاليا والكرة الإيطالية، والتدريب هناك أحد أهم أهدافي، ولكنني لا أعرف متى يحدث ذلك، لأنني أشعر بسعادة حقيقية في «البريميرليج» مع برايتون، وأوجه الشكر إلى مسؤولي هذا النادي الذين وفروا لنا كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

وقال: معرفة المكان الذي تعمل فيه ليست هي المشكلة، وإنما المشكلة في الطريقة التي تعمل بها في هذا المكان.

ورداً على سؤال عن سبب تفضيله ميلان عن أي نادٍ إيطالي آخر، قال دي زيربي: ميلان ليس نادياً عادياً بالنسبة لي، لقد كبرت داخله وكانت بداياتي لاعباً في مركز التدريب الخاص به، وأدين له بالفضل والعرفان طول حياتي.