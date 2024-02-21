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الرياضة

«أبوظبي الرياضية» تطلق برنامجاً لاستكشاف المعلقين من الكفاءات الوطنية

«أبوظبي الرياضية» تطلق برنامجاً لاستكشاف المعلقين من الكفاءات الوطنية
21 فبراير 2024 12:51


أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت قنوات أبوظبي الرياضية، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، برنامجاً تدريبياً لاستكشاف معلقين رياضيين موهوبين، من الكفاءات الوطنية الشابة، بهدف تأهيلهم وتطويرهم، في مسار مهني متخصص، بمجال التعليق الرياضي، والذي يقوده الإعلامي الدكتور عدنان حمد الحمادي، في خطوة غير مسبوقة على صعيد القطاع الإعلامي الوطني نحو تعزيز دور «أبوظبي الرياضية» الرائد، في إعداد جيل جديد من الإعلاميين، واستدامة مسيرة التميز.
ويركز برنامج استكشاف المواهب على استقطاب الشباب، ممن يملكون موهبة التعليق الرياضي، ويتمتعون بالشغف لهذه المهنة، ويجدون في أنفسهم القدرات والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا معلقين لامعين في المستقبل، حيث تعتزم «قنوات أبوظبي الرياضية» تبني الكفاءات التي تنجح في اجتياز البرنامج ومنحهم الفرصة للتعليق عبر منصاتها.
وتقدم «قنوات أبوظبي الرياضية» للمشاركين المؤهلين سلسلة من الدورات التدريبية التي تتوزع على 6 أيام، وتتضمن محاضرات نظرية، وعملية، وعرضاً لنماذج من المعلقين الذي تركوا بصمتهم في مجال التعليق، إلى جانب توضيح الفرق بين التعليق التلفزيوني والتعليق الإذاعي، وتطوير مهارات الإلقاء والتفاعل، والتحكم بطبقة الصوت، وصولاً إلى الاختبارات التجريبية والتقييمية للمشاركين في نهاية الدورة.

 

 

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وقال الإعلامي الدكتور عدنان حمد الحمادي: «إن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار جهود «قنوات أبوظبي الرياضية» الرامية للمساهمة في اكتشاف جيل المستقبل من الإعلاميين الشباب، واستقطاب كفاءات نوعية تعزز من جهودنا الرامية لتقديم صورة متميزة ومتطورة عن الإعلام الرياضي الوطني في الإمارات».
وأضاف: «يتميز البرنامج في طريقة الطرح والتدريب، حيث يركز على التفاعل المباشر مع المؤهلين، من خلال الحضور الشخصي في مرافق شبكة أبوظبي للإعلام، إلى جانب جولات التدريب الميداني التي ستكون في كابينات التعليق الرياضي، ليختبر المشاركون كل لحظة من لحظات هذا العمل الممتع، مع التركيز على أساليب وأسس التحضير والإعداد للمباريات والفعاليات التي يعلقون عليها».
وأكدت قنوات أبوظبي الرياضية فتح باب التسجيل للبرنامج وبدء تلقي الطلبات على البريد الإلكتروني «s.commentator@admn.ae»، أو عبر الواتساب على الرقم 00971501999801، مع إرفاق فيديو مدته دقيقتين، بالإضافة إلى السيرة الذاتية وبطاقة الهوية، ليتمكن المتقدمين من التأهل للبرنامج. 
ويأتي إطلاق البرنامج في أعقاب انضمام الحمادي الذي يشغل منصب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، مؤخراً إلى فريق عمل شبكة أبوظبي للإعلام، حيث يشارك في التعليق على الفعاليات والمنافسات الرياضية بصوته المتميز الذي اعتادت عليه جماهير الرياضة المحلية والعربية، إلى جانب دوره الاستشاري في قنوات أبوظبي الرياضية.
ويتمتع الحمادي، بخبرة واسعة في الإعلام المحلي والخليجي والعربي، حيث يعتبر من أبرز الإعلاميين على المستوى المحلي والعربي، ويتمتع بمسيرة مهنية متميزة في المجال الرياضي والتلفزيوني تتنوع من التحكيم والتعليق إلى تقديم البرامج والإخراج.

الإمارات
قنوات أبوظبي الرياضية
عدنان حمد الحمادي
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