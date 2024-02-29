رادوي يعيد ترتيب أوراق الجزيرة قبل «الديربي»



مراد المصري (أبوظبي)



يُعيد الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة ترتيب الأوراق، حتى يظهر الفريق بصورة مختلفة في «الديربي» أمام الوحدة يوم السبت، في «دوري أدنوك للمحترفين»، عقب الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية.

ويبدو أن رادوي لن ينتظر طويلاً على تراجع أداء أي لاعب، بشعار أن المقعد ليس محجوزاً في التشكيلة الأساسية، من خلال السعي للعمل على علاج الأخطاء الدفاعية، والمستوى الفني العام، في ظل التراجع الكبير خلال الشوط الثاني، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الفاعلية الهجومية، عبر العمل الذي يقوم به المدرب خلال التدريبات للوصول إلى التوازن المطلوب في الفريق على الصعد كافة.

ويتوقع أن يقوم رادوي بعدد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، وفي مختلف الخطوط، مع ترقب التحضيرات وجاهزية اللاعبين المصابين، ليتم اعتماد القائمة النهائية للقاء «الديربي» الذي يأتي دائماً بحسابات خاصة، مهما كان مركز الفريقين على لائحة الترتيب، وهو ما يجعل المهمة مضاعفة لتعويض الخسارة الأخيرة.

وما يزيد من قوة التحدي أمام «فخر أبوظبي»، حقيقة أنه خسر المباريات الأربع الأخيرة أمام «العنابي» في الدوري، إلى جانب الخروج على يده من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» هذا الموسم، مما يجعل مهمة البحث عن نتيجة إيجابية مطلب أساسي للجزيرة في المباراة لمصالحة جماهيره.

على صعيد آخر، وجه باري النجم البرازيلي السابق في الجزيرة، رسالة تهنئة عبر الفيديو بمناسبة «اليوبيل الذهبي» على تأسيس النادي، عبر فيها عن فخره وسعادته، بأنه جزء من تاريخ النادي العريق، وأن النادي لا يزال أمامه المزيد من الأحلام والإنجازات لتحقيقها بالعمل المستمر الذي يقوم به.