تشارلتون.. «رقم عالمي» بـ «اللون الوردي»!

جلاسجو (رويترز)



حققت ديفين تشارلتون رقماً قياسياً عالمياً، في سباق 60 متراً حواجز للسيدات، بينما قدم البولندي أرمان دوبلانتيس متسابق القفز بالزانة أداءً رائعاً في رحم أمسية غير موفقة له، ليفوز بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات.

وسجلت تشارلتون «28 عاماً»، من جزر البهاما، زمناً 7.65 ثانية، لتحطم الرقم السابق البالغ 7.67 ثانية، والذي تقاسمته مع الأميركية تيا جونز.

وقالت تشارلتون التي تسابقت بعد أن صبغت شعرها باللون الوردي الفاتح «هذا يعني الكثير لأنني حددت أهدافا بنفسي، لم أغير أسلوبي كثيراً، فقط بعض التعديلات، لكنني كنت أعمل بجد بعيداً على المضمار، وأتأكد من أن صحتي العقلية جيدة، وأعمل مع طبيب نفسي رياضي، فقط أعتني بنفسي».

وحصلت الفرنسية سيرينا سامبا-مايلا على الميدالية الفضية بزمن 7.74 ثانية، بينما حصلت البولندية بيا سكيسشوفسكا على البرونزية بزمن 7.79 ثانية.

وقطع دوبلانتيس «24 عاماً»، وهو بطل أولمبي وبطل العالم خارج القاعات مرتين، مسافة 6.05 متر ليضيف لقبه العالمي الثاني داخل القاعات إلى سجله الرائع.

وارتكب صاحب الرقم القياسي العالمي بعض الأخطاء غير المعهودة على ارتفاعات منخفضة جعلته ينفخ من فرط الإحباط.

وقال دوبلانتيس «كان ظهري للحائط عدة مرات، لكنني تمكنت من العودة والقيام بتلك المحاولات».

وسجل دوبلانتيس 6.05 متر في قفزته الثالثة، ثم أخطأ في ثلاث محاولات كان سيحطم بها الرقم القياسي العالمي بمحاولة تسجيل 6.24 متر، وقال دوبلانتيس «استغرق الأمر مني الكثير اليوم. في الواقع أكثر مما كنت أتمنى، حتى لو كنت أحد المرشحين الأوفر حظاً، فإن القفز بالزانة رياضة صعبة للغاية حتى على الارتفاعات التي يجب أن أحققها».

وحصل الأميركي سام كندريكس على الميدالية الفضية مسجلاً 5.90 متر، فيما حصل اليوناني إيمانويل كاراليس على البرونزية مسجلا 5.85 متر.

وحصلت فيمكه بول على لقبها الثاني، بعد أن قادت سيدات هولندا إلى الفوز في سباق التتابع أربعة في 400 متر، وكانت فيمكه «24 عاماً» قد حطمت رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر داخل القاعات، في طريقها إلى الميدالية الذهبية في الأمسية السابقة.

وفاز السويسري سيمون إهامر بمنافسات السباعي للرجال ليُحسن سجله، بعدما فاز بالفضية عام 2022، وقدم ما يكفي في سباق ألف متر، آخر منافسات السباعي، ليتفوق على النرويجي ساندر سكوتهايم بفارق 11 نقطة.

وتفوقت الإثيوبية تسيج دوجوما على العداءة المحلية جيما ريكي، في آخر 50 متراً، لتفوز بسباق 800 متر للسيدات بزمن دقيقتين و1.90 ثانية، بينما قطعت الأسكتلندية ريكي المسافة في دقيقتين و2.72 ثانية لتنال الميدالية الفضية.

وتفوق الأميركي برايس هوبل على السويدي أندريس كرامر، ليفوز بسباق 800 متر للرجال بزمن دقيقة و44.92 ثانية، وهو أسرع زمن في العالم هذا الموسم.

وقدم النيوزيلاندي جوردي بيميش أداء رائعا ليفوز بسباق 1500 متر، وكان بيميش في المركز الخامس قبل 50 متراً من النهاية، لكنه أنهى السباق بزمن قدره ثلاث دقائق و36.54 ثانية.

وقال بيميش «كان السباق أول شيء مشاهدة في الصباح، وآمل أن يشاهده الكثير من الناس، آمل أن يكون ذلك قد جلب الكثير من الفرح والسعادة».

وفازت الإثيوبية فريويني هايلو بسباق 1500 متر للسيدات، وهو السباق الأخير للمنافسات، بزمن قدره أربع دقائق و1.46 ثانية، فيما فازت الأميركيتان نيكي هيلتز وإيميلي ماكاي بالميداليتين الفضية والبرونزية، واحتاجت ثيا لافوند لمحاولتين فقط للفوز بذهبية الوثب الثلاثي، لتصبح أول بطلة عالمية من الدومينيكا في ألعاب القوى.

وقالت لافوند «أنا الرياضية الوحيدة هنا من بلدي وحصلت على الميدالية الذهبية، نحن مجرد جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، لذا فهذه الميدالية لشعبي، كل شعبي».