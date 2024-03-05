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الرياضة

326 ألف متفرج في افتتاح «أولمبياد 2024»

326 ألف متفرج في افتتاح «أولمبياد 2024»
5 مارس 2024 21:45

باريس (أ ف ب)

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن عدد المتفرجين على ضفاف نهر السين، لحضور العرض النهري لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تم تحديده بـ326 ألف متفرج، بينهم 222 ألف تذكرة مجانية.
وأوضح دارمانان في حديثه أمام اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ، أن 104 آلاف شخص من ذوي التذكرة المدفوعة سيكونون على المنصات المنخفضة، وعلى جسور معينة، و222 ألف متفرج على المنصات العالية، مقدِّراً بـ 200 ألف شخص يشاهدون الحفل من المباني المطلة على نهر السين، بالإضافة إلى 50 ألف شخص إضافي في مناطق المشجعين في العاصمة.
ومن المقرر أن يشارك إجمالي 180 قارباً في حفل الافتتاح، بينها 94 قارباً تحتوي على رياضيين، حسبما قال كبير المسؤولين الأمنيين في منطقة باريس مارك جيوم، خلال الجلسة نفسها.
وقلص المنظمون حفل الافتتاح تحت ضغط أجهزة الأمن الفرنسية والمخاوف بشأن السيطرة على مثل هذه الحشود الكبيرة.
لكنهم لا يزالون قادرين على تحطيم الأرقام القياسية، من حيث حجم الجماهير، حيث أقيمت جميع مراسم حفل الافتتاح السابقة في الملعب الرئيسي لألعاب القوى.
وتوقع المنظمون ومكتب عمدة باريس في البداية أن يصل عدد الحضور إلى مليوني شخص، في حين أشار دارمانان إلى 600 ألف تذكرة في عام 2022.
ويأتي عرض القوارب في الهواء الطلق، تماشياً مع الوعود بجعل دورة الألعاب الأولمبية في باريس «أيقونية»، مع حرص اللجنة المنظمة المحلية على الخروج عن التقاليد السابقة في الطريقة التي ينظم بها أكبر حدث رياضي في العالم.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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