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«نقطة القمة» تشعل «البريميرليج»!

«نقطة القمة» تشعل «البريميرليج»!
10 مارس 2024 22:27

 
لندن (د ب أ)

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تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، اليوم «الأحد»، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم مانشستر سيتي؛ بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 23، وأدرك ليفربول التعادل؛ بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء. وأضاف كل فريق نقطة لرصيده، ليصبح الصراع مشتعلاً على اللقب، حيث تراجع ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 64 نقطة، متخلفاً بفارق الأهداف عن أرسنال، صاحب الصدارة. ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وفي مباريات أخرى أُقيمت «السبت»، فاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بنتيجة 4 - صفر، وبرايتون على نوتنجهام فورست 1 - صفر، بينما تعادل وستهام يونايتد مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-2.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر سيتي
أرسنال
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