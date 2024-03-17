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الرياضة

تين هاج.. «قمة السعادة»

تين هاج.. «قمة السعادة»
17 مارس 2024 23:53

لندن (د ب أ)

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أعرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سعادته البالغة، بعد تأهل فريقه إلى «المربع الذهبي» لكأس إنجلترا، عبر فوزه المثير على ضيفه ليفربول
4- 3 في دور الثمانية.
وقال تين هاج لمحطة «أي تي في» بعد المباراة «أعتقد أن أول 30 أو 35 دقيقة كانت الدقائق الأفضل بالنسبة لنا على مدار الموسم».
وأضاف «لقد تفاعلنا حقاً كفريق، لكن بعد ذلك حدثت فجوة بين الخطوط، ولا يمكن السماح بذلك في مواجهة ليفربول، إنه واحد من أفضل الفرق في أوروبا».
وقال «بعد نهاية الشوط الأول استمر الأمر على المنوال نفسه، وكان علينا إجراء تغييرات، قمنا بالمخاطرة، لعبنا رجلاً لرجل، واللاعبون أدوا بشكل رائع، والعقلية والأداء كانا رائعين، واللاعبون كان لديهم إيمان قوي في الفوز بالمباراة، لقد كافحوا من أجل الفوز وقد حققوه».

كأس إنجلترا
ليفربول
مانشستر يونايتد
تين هاج
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