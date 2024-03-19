«أبوظبي للفروسية» يستضيف «السباق 13» السبت



أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي للفروسية إقامة السباق الـ 13 للخيول العربية الأصيلة يوم 23 مارس الحالي، بدلاً من الخميس المقبل، في المحطة قبل الأخيرة من السباقات المقررة في الموسم الحالي.

يشهد السباق المقبل إقامة 7 أشواط على أن تنطلق الساعة 2.30 ظهراً، فيما يقام الشوط السابع والأخير عند الساعة 5.30 مساء.

وأكد النادي فتح الأبواب أمام الجماهير في الساعة 12 ظهراً، وإغلاقها بعد اكتمال العدد المسموح، بتواجد 1500 شخص في منطقة الحضور المخصصة لجماهير السباقات، بينما يتم فتح أبواب الحديقة الملحقة بالنادي، لمن يسمح لهم بالدخول في الساعة الواحدة ظهراً، وتقديم جميع التسهيلات التي تسهم في تحقيق تطلعات الجماهير، للاستمتاع بأجواء السباقات في شهر رمضان المبارك.

ويختتم نادي أبوظبي للفروسية موسم سباقات الخيول العربية 4 أبريل المقبل بالفعالية رقم 14 في الموسم.