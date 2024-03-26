الريال يتقدم «خطوة» على منافسيه في صفقة «يورو»



أنور إبراهيم (القاهرة)

ألقى ريال مدريد بكل ثقله من أجل الفوز بصفقة قلب الدفاع الفرنسي الشاب ليني يورو «18عاماً» لاعب ليل؛ بهدف تدعيم خط دفاعه الذي تأثر كثيراً بغياب البرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا.

ويتقدم الريال على منافسيه بمقدار «خطوة» فيما يتعلق بهذه الصفقة، وأبرزهم تشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ويقدم ليني يورو موسماً استثنائياً مع فريقه ليل ويجذب إليه أنظار كبار أوروبا منذ بداية الموسم، في حين إن عقده ينتهي في صيف 2025. ويحاول ناديه بشتى طرق الإغراء التجديد له، ولكنه لم ينجح حتى الآن في إقناعه بالبقاء؛ لأن اللاعب يرغب في تحقيق «قفزة» كبيرة إلى الأمام هذه الصيف، وإذا لم يفعل ذلك، فإن سعره يقل كثيراً وتصبح خيارات ناديه محدودة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

وذكرت صحيفة «دياريو آس» أن «الميرينجي» يتفوق على منافسيه لكون اللاعب يرحب أكثر باللعب له، كما أن ليل لا يرغب في بيعه لباريس سان جيرمان بحكم كونه منافساً لليل في الدوري الفرنسي «ليج آن»، رغم أن «الباريسي» عرض 100 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

ويختلف الأمر بالنسبة لريال مدريد، إذ إن فرصة ليني يورو كبيرة في سرعة التأقلم؛ لأنه يلتقي هناك بمواطنيه الفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني، وخاصة إذا ما انضم إليهما أيضاً كيليان مبابي هذه الصيف، وكلها أسباب تشجعه على أن يكون معهم.

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة، إن يورو يعتبر أفضل خيار بالنسبة لريال مدريد لتدعيم خط دفاعه؛ نظراً لأن «البلانكوس» يرغب في تجديد دماء هذا الخط؛ لأن ثلاثي قلب الدفاع ناتشو هيرنانديز وديفيد ألابا وأنطونيو روديجير، تجاوزوا الثلاثين من العمر. غير أن الريال لايريد في الوقت نفسه أن يدفع 60مليون يورو التي طلبها ليل مقابل بيع هذا الشاب الصغير، وينتظر أن يعيد النادي الفرنسي النظر في طلباته المادية ويوافق على تخفيض المبلغ من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا بقي اللاعب مع ليل موسماً آخر، ويمكن أن يرحل وقتها مجاناً.

الطريف أن كيليان مبابي يشجع ليني يورو على التوقيع للريال، وقال عنه إنه المدافع الوحيد الذي سبب له متاعب كثيرة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وكانت الصحافة الإسبانية أشارت مؤخراً إلى أن الريال على اتصال بوكيل ليني يورو لجس نبضه ومعرفة ما إذا كان اللاعب يرغب في اللعب للريال حقاً، وتأكد منه أنه يرغب في ذلك فعلاً، غير أن أكبر عقبة تتعلق باللاعب نفسه الذي لا يريد أن يبقى موسماً آخر مع الفريق، وإن هناك أندية أخرى قد يكون بمقدورها دفع الرقم الذي طلبه ليل للاستغناء عنه هذا الصيف «60 مليون يورو».