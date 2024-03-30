«السيتي» يرغب في «إعادة الكرة»



مانشستر (رويتر)



قال رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بطل إنجلترا، إن بوسع فريقه دعم فرصته في تحقيق النجاح على أكثر من جبهة من جديد، وتعزيز ثقته بنفسه، مع اقتراب نهاية الموسم، بالفوز على أرسنال في لقاء القمة الذي يجمع بينهما «الأحد» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفصل نقطة وحيدة بين فرق المقدمة الثلاثة في الدوري الإنجليزي بعد 28 جولة، بينما يتساوى أرسنال وليفربول في الرصيد، ولكل منهما 64 نقطة، في حين يحتل السيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ورداً على سؤال حول المواجهة مع أرسنال قال رودري للصحفيين: «لا أقول إنها ستكون حاسمة، لكنها ستكون مهمة كثيراً بالنسبة لثقتنا بأنفسنا، وسنظهر لهم أننا حاضرون من جديد، ومباراة الغد ليست المباراة الوحيدة التي تبدو وكأنها نهائية، لكن جميع المباريات من الآن وحتى نهاية الموسم ستكون كذلك، حتى الآن نحن ننافس في جميع البطولات، لكن خسارة أي مباراة يمكن أن تخرجك فعلياً من المنافسة، وفعلياً هذا هو المستوى الذي يطلبه الدوري الممتاز منك، وهو الوصول إلى ما بين 90 و100 نقطة حتى يتسنى لك الفوز بالدوري، لذا يتعين علينا الفوز بكل مباراة بالفعل، بدايةً من مواجهة ِأرسنال متصدر الدوري حالياً».

وإلى جانب المنافسة على لقب الدوري المحلي الممتاز تأهل «السيتي» أيضاً إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وإلى نصف نهائي كأس إنجلترا.

وكشف رودري أيضاً عن رغبة فريقه في الفوز بالثلاثية هذا الموسم، كما فعل في الموسم الماضي، قائلاً: «هدفنا في الأساس هو، بعد أن نجحنا في إظهار قدرتنا على الفوز بكل شيء، كما فعلنا في الموسم الماضي، فلماذا لا يمكننا إعادة الكرة من جديد؟، بالطبع القيام بهذا صعب للغاية وعالم كرة القدم صعب، لكننا نمضي في ذلك خطوة بخطوة».