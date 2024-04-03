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التحكيم الإماراتي يشارك في «أولمبياد باريس»

التحكيم الإماراتي يشارك في «أولمبياد باريس»
3 ابريل 2024 10:53

دبي (الاتحاد)
اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتياً دولياً ضمن 89 حكماً من الاتحادات الوطنية المختلفة، لإدارة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس 2024.
ويضم طاقمنا الدولي كلاً من، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، والحكمين المساعدين الدوليين أحمد الراشدي وسبت عبيد.
وتمت عملية اختيار حكام مباريات أولمبياد باريس على أساس مهارات القيادة والكفاءة والمعرفة الفنية، واللياقة البدنية، والأداء خلال المباريات القارية والدولية التي أداروها في السنوات الماضية.

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