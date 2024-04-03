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«الإمبراطور» نحو «حلم الثنائية» بـ«القوة التهديفية 71»

«الإمبراطور» نحو «حلم الثنائية» بـ«القوة التهديفية 71»
3 ابريل 2024 12:00

مراد المصري (أبوظبي)
أكد الوصل أن طموح استعادة ذكريات التتويج بثنائية الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قائم بقوة هذا الموسم، بعدما بلغ الدور نصف النهائي للمسابقة الأغلى، عقب فوزه الكبير على الجزيرة 3-0، أمس على استاد هزاع بن زايد في العين في ربع نهائي المسابقة.
وبهذا الانتصار رفع الوصل إجمالي رصيده من الأهداف إلى 10، في مباراتين هذا الموسم بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما سبق له الفوز على الإمارات 7-1 في الدور السابق، وهو الذي سجل 71 هدفاً في جميع المسابقات الثلاث، بالدوري، والكأس، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في قوة هجومية كبيرة، تقابلها صرامة دفاعية بالخروج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.
ويعتبر هذا أكبر فوز للوصل يحققه على الجزيرة، بفارق 3 أهداف في الألفية الجديدة في جميع البطولات، وهو الذي تفوق عليه في لقاء الدور الأول للدوري بنتيجة 4-2، ليسجل أمامه 7 أهداف في مباراتين بشكل مميز هذا الموسم.
وانضم «الإمبراطور» إلى قائمة الأندية التي سجلت 3 أهداف في شباك الجزيرة بقيادة الروماني ميريل رادوي، الذي استقبل هذا العدد من الأهداف في أربع من ثلاث مباريات قاد بها الفريق لحد الآن، إلى جانب النصر، الوحدة والبطائح، وهو الذي عرف الفوز مرة واحدة على العربي أحد فرق دوري الدرجة الأولى في الدور السابق من هذه المسابقة، مقابل خسارتين، وتعادل يتيم في دوري أدنوك للمحترفين.
وجاء قرار إشراك المدافع السويدي يوهان في الشوط الأول بمثابة المغامرة من قبل المدرب، حيث ظهر صاحب الـ 21 مهزوزاً، وأدى خطأه إلى إهداء الوصل الهدف الأول، إلى جانب هفوات أخرى كادت لتؤدي زيادة النتيجة مبكراً.
وأكد ميلوش مدرب الوصل، أن فريقه لعب بشكل جيد، وكان قادراً على الخروج بأكثر من هدف في الشوط الأول، وقال: «الجزيرة لعب بشكل أفضل مطلع الشوط الثاني، لكن التبديلات التي قمنا بها ساهمت في تعزيز تقدمنا بهدفين آخرين، فريقنا يمتلك لاعبين أكفاء، ولديهم الطموح بقيادة فابيو ليما، ونسعى دائماً للتحسن منذ بداية الموسم».
من جانبه اعتبر ميريل رادوي مدرب الجزيرة، أن فريقه ارتكب ثلاثة أخطاء نتج عنها الأهداف، وقال: «فريقنا منذ 4 مواسم يعاني الأخطاء نفسها في الضغط على المنافس، والتعامل مع الكرات الثابتة، ولاعبو الوصل لديهم خبرة من لاعبينا، حيث كان المنافس ينتظر أخطاءنا، وقد وجدها كثيراً خلال هذه المباراة، فحقق الفوز».

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