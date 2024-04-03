حمد يخلف البدري في الزوراء العراقي

بغداد (أ ف ب)

عيّن نادي الزوراء العراقي، مدافع الفريق السابق عصام حمد مدرباً للفريق، خامس ترتيب الدوري، خلفاً للمصري حسام البدري، الذي قدم استقالته لأسباب خاصة.

وذكر النادي على حسابه الرسمي: «بناء على الاعتذار المقدم من المدرب حسام البدري، اجتمعت الهيئة الإدارية للنادي، وقررت قبول الاستقالة من المدرب وكادره المساعد، وتسمية عصام حمد مدرباً لقيادة الفريق في الفترة المتبقية من استحقاقات الموسم الكروي».

وأعلن البدري في وقت سابق وعلى نحو مفاجئ استقالته بعد ثمانية أشهر أمضاها مع الفريق صاحب الرقم القياسي بالحصول على لقب مسابقة الدوري (14 مرة).

وقال المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء، أحد أبرز اندية العاصمة، عبد الرحمن رشيد: «تفاجأت الادارة اليوم بتقديم مدرب الفريق حسام البدري استقالته لأسباب وصفها تتعلق بظروف خاصة، لا يمكن أن يستمر بسببها، وأصر على ترك مهمته رغم محاولات إدارة النادي لإقناعه بتغيير موقفه».

وأضاف رشيد: «تفاجأنا أيضاً بقيامه بحجز تذكرة العودة إلى القاهرة، بل رفض أيضاً طلب الإدارة بقيادة الفريق في مباراته المقبلة ضمن مسابقة الدوري الجمعة المقبل».

وحصل حمد المدرب القديم الجديد للزوراء، والذي أمضى عدة تجارب مع أندية الطلبة والكرخ وأمانة بغداد في موسم سابقة، مع فريقه الجديد على لقب كأس العراق لموسم 2016-2017، وينتظر أن يخوض أول اختبار في مهمته الجديدة، أمام الكهرباء في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة الجمعة المقبل.

وتاتي استقالة البدري وتسمية مدرب جديد للزوراء في ظل اجواء تشهد توتراً في العلاقة بين أنصار الفريق الذين يطالبون بتحسين مساره وعودته للمنافسة على اللقب، وإدارة النادي.