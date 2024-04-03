5 مكاسب تعيد النصر إلى طريق البطولات

رضا سليم (دبي)

حقق النصر 5 مكاسب من الفوز على فريق عجمان، في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، حيث واصل «العميد» تألقه من خلال النتائج الإيجابية التي يحققها، سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة، ويأتي في مقدمة المكاسب، حفاظ الفريق على حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم بالتأهل للدور نصف النهائي للكأس الأغلى، مع استمرار النتائج المتميزة في الدوري، وتأتي ثاني المكاسب في حالة الرضا العام من جماهير الفريق على نتائج الفريق بشكل عام والارتياح بعد مرحلة المطبات الصعبة، التي مر بها الفريق من بداية الموسم حتى تولى الهولندي ألفريد شرودر مهمة تدريب الفريق، حيث تحول المدرب إلى حديث الساعة بين جماهير «العميد».

ويتمثل المكسب الثالث في فك عقدة مواجهات فريق عجمان، بعدما أطاحه من بطولتين، الأولى كأس مصرف أبوظبي للمحترفين، والثانية في كأس رئيس الدولة، ولم يفز عجمان على النصر في جميع البطولات منذ الجولة الخامسة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين في موسم 2022-2023، بينما كانت نتيجة الدور الأول في نفس الموسم لمصلحة النصر، وخلال موسمين، فاز النصر في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراة، وهذا الموسم التقى الفريقان في 5 مباريات في جميع البطولات، فاز «العميد» في 4 والتعادل في واحدة.

وتعتبر عودة المهاجم الإيطالي مولونو جابياديني مهاجم الفريق من المكاسب المهمة، خاصة أن النصر عانى كثيراً في الفترة الماضية مشكلة المهاجم، بسبب الإصابة التي لحقت طاردت اللاعب الفترة الماضية.

والمكسب الخامس في استمرار النتائج الإيجابية على مستوى الدوري، وكأس رئيس الدولة، خاصة أن الفريق حقق الفوز السابع في الدوري بالفوز الأخير على حتا، في الجولة 17، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، ولا يبتعد كثيراً عن مربع الكبار.

وارتبطت النتائج المتميزة للفريق مع شرودر، حيث قاد المدرب الهولندي، العميد في 12 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات حقق فيها 8 انتصارات، فيما خسر مباراتين، وتعادل في مثلهما، ولم يخسر الفريق باستاد آل مكتوم في أية مباراة.

في الوقت الذي فشل الروماني دانيال إيسايلا مدرب عجمان في فك عقدة لقاءات «العميد»، ورغم أن «البرتقالي» كان جاهزاً بجميع لاعبيه دون غيابات، وهو ما دفع المدرب لبدء المواجهة بتشكيلة مغايرة، كما أن الفريق لم يستغل الحافز المعنوي الكبير بالفوز الرباعي على اتحاد كلباء في الدوري، ليودع البرتقالي البطولة الثانية، بعدما غادر كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولم يتبق للفريق هذا الموسم سوى مسابقة الدوري.