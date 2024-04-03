منصات التتويج هدف منتخبات الإمارات في «خليجية الناشئين»



دبي (الاتحاد)

رفعت منتخبات الإمارات وتيرة استعداداتها للمشاركة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات، في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، أنه تم اختيار المشاركين في دورة الألعاب، بعد إقامة بطولات تأهيلية، للوقوف على أفضل المستويات الخاصة باللاعبين، حيث شارك في البطولات التأهيلية نحو 180 لاعباً.

وأوضح أن الاتحاد يشارك في الألعاب الخليجية بثلاثة منتخبات: منتخب كرة القدم الإلكترونية، منتخب فالورانت، ومنتخب قتال الشوارع.

وأشار إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر التي تمثل المنتخبات الثلاثة، وتجهيزها بصورة فنية عالية، لتحقيق تطلعات الرياضة الإماراتية في المحفل الرياضي الخليجي الكبير، مؤكداً أهمية الحدث الذي تحتضنه دولة الإمارات في نسخته الأولى، والدور المتميز الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع اللجان العاملة لإنجاح الحدث.

من ناحية أخرى، اختار الجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه 22 لاعباً للمشاركة في الألعاب الخليجية، وتضم قائمة المنتخب في فئتي الكاتا والكوميتية: شيخة خليفة اليافعي (كاتا آنسات) وراشد أحمد الحجاج (كاتا شباب)، وشيخة محمد جوهر، وملك عبد الله إبراهيم، وخديجة سعيد الجسمي، وشيخة مروان الكتبي، ومهرة يعقوب البلوشي، وشذا بلال النوبي، وشما علي البلوشي، وشم مروان الكتبي (الكوميتية آنسات)، وراشد خالد الصريدي، وخليفة أحمد الحجاج، وعبد العزيز سالم حديد، وراشد سعيد الزرعوني وراشد خليل مبارك، وعبد الله أحمد عبد الله، ومبارك عبيد الكعبي وعلي صالح البلوشي، وراشد أحمد الحجاج، وعلي محمد علوي وعبد الله علي الكتبي، ويعقوب علي قمبر (الكوميتية شباب).

ويخضع المنتخب لمراحل تدريبية مختلفة، من خلال جرعات تدريبية متنوعة تحت قيادة مدربي المنتخب نادر بيجي، ووحيد حسيني، وناصر حسيني

وعبر أحمد سالم باصليب، مدير المنتخبات عن تفاؤله بالمشاركة الخليجية الأولى، وقال: هذا هو الظهور الخليجي الأول لهذه الفئة من اللاعبين واللاعبات في بطولة ترسم تاريخها الجديد على أرض الإمارات، وهدفنا محدد وواضح، وهو المنافسة في الفئات كافة، للصعود إلى قمة التتويج الخليجي.

وأكد أن الاستعدادات أقيمت على 3 مراحل، وانطلقت المرحلة الثانية في 3 أبريل حتى 8 منه، أما التجمع الثالث والأخير فسيكون من 12 حتى 23 أبريل بنادي الشارقة الرياضي.

من جهته، أكد محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه في دورة الألعاب الخليجية، جاهزية لجنته لاستقبال منافسات بطولة، مشيراً إلى أن إطلاق الإمارات لـ «نسخة الميلاد»، أعاد إحياء آمال جيلنا من اللاعبين الخليجيين، وحلمهم وقتها بإقامة دورة خليجية تجمع شباب الخليج، وتكون ملتقى للتنافس الشريف، وتقوية أواصر العلاقات فيما بينهم. وأشار إلى تعديل مكان البطولة لتقام على بساط نادي الشارقة فرع الحزانة.

وعن المستوى الفني المتوقع، وحظوظ منتخب قال عباس: المنتخب دائماً موجود على منصات التتويج،والمنافسة ستكون قوية جداً، وبمستويات آسيوية، نظراً لمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والكويت، وهي دائماً منافسة على مستوى القارة، وموجودة على منصات التتويج في كل المحافل، وبالنسبة لنا نتوقع أننا سنحصد الذهب بنسبة 90 % في بعض الأوزان التي نراهن عليها في القتال على بساط النزال بالنسبة للكوميتيه، وسيكون حضورنا قوياً في كل المسابقات على تنوعها.

واعتمد اتحاد التنس مشاركة 3 لاعبين في منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب، وهم: عبد الرحمن المرزوقي، راشد الجسمي ومروان المرزوقي، وسط تطلعات باعتلاء منصة التتويج، نظراً للنتائج المميزة التي حققها المنتخب في المشاركات الأخيرة، وأحدثها الحصول على وصافة البطولة الخليجية للناشئين.

وبخوض الثلاثي التدريبات بشكل يومي في المركز الوطني للتنس على ملاعب نادي النصر في ليجرلاند بدبي، تحت إشراف المدرب عمر بهروزيان، ومحمد هشام البراميلي، على أن تقام منافسات التنس في دورة الألعاب الخليجية للشباب المقبلة على ملاعب أكاديمية توب سبن في الجداف، بمشاركة منتخبات: السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الكويت والإمارات.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن الغاية هي تقديم أفضل أداء، والظهور بمستوى مشرف، والفوز بميداليات، بالنظر للمسؤولية الكبيرة، مع إقامة الحدث على أرض الدولة، ما يضاعف المسؤولية لاعتلاء منصة التتويج، وبالوقت نفسه، فإن إقامة هذه البطولة أمر إيجابي للغاية، مع مواصلة خطوات دعم المواهب والبناء للمستقبل، من خلال عيش هذا النوع من أجواء البطولات، وقد حرصنا في اتحاد اللعبة على توفير جميع المقومات اللازمة لنجاح المشاركة، وأن يكون لاعبونا على قدر الجاهزية اللازمة، من خلال التدريبات التي يخضعون لها، إلى جانب إشراكهم مؤخراً في عدة بطولات للناشئين والشباب، منها بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتنس، والبطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.

5 وديات لـ «أبيض الطائرة» في معسكر صربيا

غادر منتخب الطائرة للناشئين إلى صربيا أمس الأول، لبدء معسكر خارجي يستمر حتى 15 منه، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى، وترأس بعثة «أبيض الطائرة»، عبد الله الدحيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وضمت أحمد عباس مديراً للمنتخب، وإبراهيم المناعي مدرباً، ومحمد عتيق خلفان مساعداً للمدرب، واللاعبين، يوسف موسي المازمي، خالد محمود سيسي، خليفة محمود سيسي، عبد الله محسن مسعد، حمدان جمعة دريب، يوسف قاسم يوسف، أمين أحمد، راشد سعيد محمد، يوسف درويش عبد الله، محمد حسن البلوشي، عبد الله محيي، أحمد حسين مزاحم، فيصل سلطان صقر وسامي طارق.

ويخوض المنتخب الوطني في المعسكر 5 مباريات ودية، بعدما اختتم تحضيراته داخل الدولة بمواجهة ودية على ملعب صالة نادي النصر أمام نظيره المنتخب العماني، والذي يستعد بدوره للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة، للوقوف على مدى استعداداتهم بعد فترة التحضيرات الأخيرة، على أن يقام معسكر مغلق داخلي لـ«أبيض الطائرة»، بعد العودة إلى الدولة من معسكر صربيا، ولن تتخلله أي مباراة ودية قبل انطلاق منافسات الكرة الطائرة في الدورة الخليجية.