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الرياضة

اختتام بطولة محمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية

اختتام بطولة محمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية
3 ابريل 2024 13:53


الفجيرة (وام)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سموّه، ختام منافسات «دورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس اتحادات الإمارات والعربي والآسيوي للمبارزة.
وتوّج نجل سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين في منافسات الدورة بألعابها الست، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة لهذه النسخة، ونجاحها المتواصل في استقطاب المشاركين من اللاعبين واللاعبات، وزيادة أعدادهم كل عام.
واختتمت الدورة التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمّع زايد الرياضي بالإمارة، بمشاركة محلية وخليجية واسعة من فئة الشباب والناشئين، وسط منافسات مثيرة تضمنتها الدورة في ست ألعاب قتالية هي، التايكواندو، الجودو، المبارزة، المصارعة، الملاكمة، والكاراتيه.
حضر الختام، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الكاراتيه، وأنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، وناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارات اتحادات الفنون القتالية في الدولة.

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