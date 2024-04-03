«العليا لسباق زايد الخيري» تنظم الملتقى السنوي للرياضيين والإعلاميين

أبوظبي (وام)

أقامت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري ملتقى الرياضيين والإعلاميين السنوي مساء أمس، في فندق«إرث أبوظبي»، خلال حفل الإفطار، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري.

كما حضر الملتقى، عدد كبير من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، والاتحادات، وممثلي المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال المساهمين في سباق زايد الخيري، وعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبادل الحضور الآراء، خلال الملتقى، بشأن المشهد الرياضي العام في ضوء استعدادات الإمارات لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 لاعب ولاعبة من الأشقاء الرياضيين في دول مجلس التعاون الخليجي في 25 رياضة ومسابقة، تم توزيع فعالياتها على مختلف إمارات الدولة.

كما تطرقت المناقشات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتأهل عدد من الرياضات الإماراتية للنهائيات التي ستقام صيف العام الجاري، وضرورة توفير أفضل برامج إعداد لها من أجل الظهور بالشكل المطلوب، والسعي لتحقيق إنجاز يدعم مسيرة الدولة في الحركة الأولمبية الدولية.

ومن الموضوعات التي تطرقت إليها المناقشات أيضاً، تأهل فريق العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أكد الحضور أهمية تلك الخطوة، وضرورة توفير الدعم للفريق في المرحلة المقبلة، أملاً في الذهاب بعيداً في المسابقة القارية، والمنافسة على لقبها، خاصة أن نادي العين هو ممثل الكرة الإماراتية الوحيد الذي وصل لتلك المرحلة المتقدمة في البطولة هذه النسخة.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، بذل كل جهد ممكن في تلك المرحلة لتحقيق أفضل النتائج في كل المناسبات الرياضية، خصوصاً دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، أو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتضافر كل الجهود في مؤازرة فريق العين بمهمته الآسيوية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة التي تقدر أصحاب الإنجازات في كل المحافل.

وأوضح الكعبي أن المسؤولين عن الرياضة الإماراتية عليهم ترجمة ذلك الدعم إلى إنجازات، خاصة في ظل توافر الكوادر الإدارية الناجحة التي أثبتت كفاءتها في المنظمات الرياضية الدولية والقارية، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية والاتحادات والأندية والإعلام، كلهم في قارب واحد، ويجب أن يعملوا بروح الفريق تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية لينعكس ذلك على نتائج الدولة في المحافل الرياضية، لأن الرياضة من الأدوات المهمة لتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات.

وعن آخر المستجدات في سباق زايد الخيري، أكد الفريق الكعبي أن السباق سيكون راعياً استراتيجياً حصرياً لـ«نيويورك سيتي ووك» الخيري الذي سينطلق نوفمبر المقبل، كما أنه جار العمل على توسيع نطاق سباق زايد الخيري ليقام في مدن جديدة في كيرلا بالهند، وموسكو في روسيا، إلى جانب إقامته في كل من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية مصر العربية.

من ناحيته، أشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، بالملتقى السنوي للرياضيين والإعلاميين والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال، وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، برئاسة الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، لحرصها على عقده سنوياً، لتوفير فرص الالتقاء والتواصل بين الرياضيين والإعلاميين والمؤثرين.

وقال الظاهري:«كانت مناسبة طيبة لتبادل الآراء حول أولويات الرياضة الإماراتية في المرحلة الراهنة، وضرورة العمل بروح الفريق من أجل النهوض بها، في ظل حضور المسؤولين من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية والمؤسسات الخيرية، ونجوم الإعلام والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي».

بدوره، أثنى سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، على وجود الأجيال المختلفة من الرياضيين والإعلاميين أمس، في ملتقى الرياضيين الرمضاني السنوي بفندق إرث أبوظبي، بما يحمله من فرصة كبيرة لإثراء النقاش حول مختلف القضايا الخاصة بالرياضة الإماراتية، وتواصل الأجيال السابقة والحاضرة حول الشأن الرياضي العام.

وقال إن اللقاء شهد حضوراً مميزاً لشخصيات رياضية بارزة لها دورها المؤثر وحضورها المميز في الساحة الرياضية، بعطاء امتد لسنوات طويلة حافلة بالكثير من النجاحات والإنجازات. وأضاف: «مثل هذه الملتقيات والمجالس تعزز نهضتنا الرياضية في المجالات كافة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع يدعم هذه اللقاءات المثمرة والإيجابية، ويقدر مبادرة اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، ويتطلع إلى استمرارها في مختلف إمارات الدولة».

من جهته، أكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن ملتقى الرياضيين والإعلاميين السنوي مبادرة مميزة، توفر لقاء أخوياً بين الأجيال الرياضية المتعاقبة للتشاور والتواصل حول مختلف الأمور الرياضية التي تعزز التطور الرياضي في الدولة.

وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات السنوية في دعم التواصل بين مختلف المسؤولين في الدولة، وبين الرياضيين القدامى، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة للتطور الرياضي، والاستفادة من الخبرات المختلفة في إرساء أفضل الممارسات، لتعزيز مسيرة الرياضة الإماراتية.



لقطات ملهمة



شهد الملتقى بث عدة لقطات ملهمة من ماراثون زايد الخيري الذي تنظمه الإمارات سنوياً في أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية مصر العربية، لدعم المشاريع الخيرية والمستشفيات والأبحاث العلمية الطبية، ولقطات من الإفطار اليومي بمسجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.