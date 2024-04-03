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الرياضة

الباشا والذئاب يدشنان مشوار «ماسترز البولو»

الباشا والذئاب يدشنان مشوار «ماسترز البولو»
3 ابريل 2024 17:00


دبي (الاتحاد)
تنطلق يوم غد منافسات بطولة كأس الماسترز للبولو، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 4 فرق هي الباشا والحبتور وذئاب دبي، والضيف الجديد «فور رالف ستارز»، وبتصنيف هانديكاب 4 جول، وتعد البطولة المحطة قبل الأخيرة في أجندة هذا الموسم، حيث يختتم موسم البولو في الحبتور بكأس دبي، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
ويلتقي فريقا ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق «فور رالف ستارز» في المباراة الافتتاحية، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا الحبتور بقيادة محمد الحبتور، والباشا بقيادة توماس بلاسيوس. 
من ناحية أخرى، بدأت إدارة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في التجهيز للحفل الختامي للموسم يوم 17 أبريل الجاري بفندق هيلتون بالحبتور سيتي بدبي، وتم توجيه الدعوة إلى كبار الشخصيات، وأعضاء اتحاد البولو والهيئات التي دعمت نشاط الموسم الحالي والفرق واللاعبين، أصحاب الألقاب لحضور حفل التكريم. 
وأكد محمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية أن اللجنة اعتادت أن تختتم موسمها بصفة سنوية بحفل لأسرة اللعبة والعاملين بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، تتويجاً للعمل المثمر والبناء والجهود الكبيرة التي قدمها الجميع خلال الموسم.

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