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الرياضة

اختتام الأنشطة الرمضانية بنادي الثقة للمعاقين

اختتام الأنشطة الرمضانية بنادي الثقة للمعاقين
3 ابريل 2024 16:00

الشارقة (الاتحاد) 

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اختتمت أمس فعاليات النشاط الرمضاني لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة الذي أقيم خلال الفترة من 12 مارس إلى 2 أبريل وشمل ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة وتنس الطاولة والريشة الطائرة، كما تضمنت مسابقات لحفظ القرآن الكريم ومحاضرات توعوية ومسابقة في الرسم والأعمال اليدوية بجانب الإفطار الجماعي لأعضاء النادي وذويهم.
شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وعبد الغفور علي الرئيسي عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي ومدربي ومشرفي البرنامج الرمضاني وأولياء الأمور.
أشاد الدكتور طارق بن سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بالنجاح الكبير للبرنامج الرمضاني لهذا العام لتنوعه وانتظام الأعضاء والعضوات بالحضور والتزامهم بتوجيهات المشرفين، وأكد أن البرامج هذا العام شهدت تطويراً وإبداعاً عن الأعوام السابقة من تنوع للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والإبداعية مما أثمر عن مواهب جديدة سواء في المجال الرياضي أو الثقافي أو الفني.
وأضاف: النشاط الرمضاني شهد تنوعاً بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات وبقدر المستطاع كان النشاط مفيداً لهم مما يساعدهم في الاستغلال الأمثل لهذا الشهر الفضيل بإشراف تربوي يساعدهم على بناء شخصية متكاملة قادرة على تحمل المسؤولية وعلى الاندماج بشكل إيجابي مع المجتمع ومحاولة استغلال فرصة هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الحسنات من غرس بعض المفاهيم الطيبة من حب الخير والعطاء.

نادي الثقة للمعاقين
نادي الثقة
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