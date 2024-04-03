«ياس مان» يطارد الجولة الثالثة للتاج العربي في مضمار أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)

يطارد «آر بي ياس مان»، بطل الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي، لقب الجولة الثالثة في الشوط السابع والأخير لمسافة 2400 متر للفئة الثالثة، في ختام موسم سباقات مضمار العاصمة أبوظبي ظهر اليوم، والذي يتألف من 7 أشواط، إلى جانب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة (قوائم)، وكأس أبوظبي الذهبي، بالإضافة إلى الجولة الأخيرة لسلسلة كأس الوثبة ستاليونز، وتبلغ إجمالي جوائز الأمسية 1,115,000 درهم.

وينافس على لقب الجولة الثالثة للتاج الثلاثي العربي، البالغ إجمالي جوائزه المالية 300 ألف درهم، المهرة «ضياء»، بطلة الجولة الأولى للتاج الثلاثي، والتي خسرت بفارق عنق في الجولة الثانية، بجانب كل من «كافال دي غزال» و«كوزموس دي فوست»، وقد يقلب التوقعات المهر «طارق».

ويعود الجواد «الليث»، بطل مزرعة الروية، للمنافسة على العشب من خلال سباق كأس أبوظبي للفروسية الذهبي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر (هيبة)، ومن الخيول المنافسة على اللقب «بسام الوثبة»، و«جاب حداد» غير المهزوم في آخر 3 مشاركات، متضمنة سباق العين للسرعة، بجانب «ال زد بيبي» و«أف يطوي».

ويسعى الجواد «كفاف» لمواصلة انتصاراته من خلال سباق بطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، وينافسه الجواد «كينج موتومان» إلى جانب «فرانز كافكا»، و«الباتريوتا»، و«الهزيم».

ويقام في الشوط الخامس ثاني سباقات المهجنة في الأمسية لمسافة 1400 متر (هانديكاب)، بمشاركة 16 خيلاً، يبرز منها «فول أوف روم»، و«بنزيما»، ومن الخيول المتحدية «كلاسيك سيتي».

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الرابع لمسافة 120 متراً (هانديكاب)، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «أف متألق»، و«أف نافس» إلى جانب كل من «أف أفهم»، و«إي أس سوداني».

وخصص الشوط الأول للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة قوامها 16 خيلاً، أبرزها «كوكين دي فاوست» صاحب المركز الثالث والرابع بالمسافة والمضمار ذاتهما، بجانب «نوركس داركا»، و«أريج الوثبة».

وتسعى الفرس «انليمتد» لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، حين تخوض تحدي الشوط الثاني للمهرات والأفراس عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، وينافسها «مرام»، و«شروق الوثبة».

ومن ناحية أخرى، تتجه الأنظار نحو المتنافسين على لقب بطولة مدربي الإمارات لهذا العام، حيث يتنافس بوبات سيمار، ومايكل كوستا في السباق الذي يتألف من 7 سباقات، والجدير بالذكر أن الحفل يستضيف بشكل استثنائي، مسابقتين للخيول المهجة الأصيلة بدلاً من السباق الفردي المعتاد.



الترشيحات

1 كوكين دو فاوست، نوركس داركا، أريج الوثبة

2 انليمتد، مرام، شروق الوثبة

3 الليث، بسام الوثبة، جاب حداد

4 أف متألق، أف نافس، أف أفهم

5 فول أوف روم، بنزيما، كلاسيك سيتي

6 كفاف، الهزيم، كينج موتومان

7 ياس مان، ضياء، كافال دي غزال