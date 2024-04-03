4 منافسات في كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

ينظّم اتحاد الجو جيتسو كأس أم الإمارات للجو جيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين في مدرسة مبارك بن محمد – الحلقة الثانية بأبوظبي، وسط مشاركة واسعة للاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وتتضمن المنافسات 4 فئات هي تحت 14، و16، و18، وفوق 18 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد البطولة الكثير من أجواء الندية والحماس في ظل مشاركة واسعة لأبرز اللاعبات على الساحة المحلية.

وتكتسب بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو أهمية كبرى وتعد إحدى أبرز البطولات المحلية التي تتيح للأندية الرياضية والأكاديميات فرصة الفوز بواحد من أهم الألقاب، وتوفر منصة مميزة للاعبات من مختلف الأعمار لاستعراض مهاراتهن ومواهبهن أمام حشد من الجماهير والمحبين لرياضة الجو جيتسو.

ويقول فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «نحرص دائماً على تنظيم بطولة كأس أم الإمارات واخراجها في أبهى صورة، خاصة أنها تحظى بأهمية كبرى لدى مجتمع الجو جيتسو، وتركز على اللاعبات من بنات الدولة وتتيح لهن فرصة إبراز مواهبهن وإثبات جدارتهن للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني والمساهمة في مسيرة التميز التي تسطرها الدولة في رياضة الجوج يتسو على المستويات القارية والعالمية».

وتابع: «تسهم هذه البطولة الغالية على قلوبنا في إبراز مساعي الاتحاد لدعم الرياضات النسائية وإتاحة فرصة ممارسة رياضة الج وجيتسو أمام المواهب الصاعدة، وتوفير البيئة الأمثل لتنمية قدرات بطلاتنا وتعزيز استعداداتهن لخوض الاستحقاقات المقبلة ودعم المنتخب الوطني بالمزيد من المواهب القادرة على تحقيق الإنجازات في مسيرة تميز الإمارات العالمية في رياضة الجو جيتسو».

أضاف: «تواصل بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو منذ انطلاقتها تحقيق التطور المستدام على الصعد كافة سواء من حيث حجم المشاركة أو احترافية التنظيم أو الإقبال اللافت من الجماهير، وغدت واحدة من أبرز بطولات أجندة الاتحاد التي تسهم في تطوير مهارات ومستويات اللاعبات واستقطاب المزيد من المواهب النسائية».

ونجح نادي بني ياس في نسخة العام الماضي بحصد لقب فئة فوق 18 عاماً متقدماً على أكاديمية نادي الوحدة الوصيف، ونادي العين صاحب المركز الثالث، كما حققت أكاديمية نادي الوحدة اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً متفوقةً على ناديي بني ياس والعين، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أحرز نادي بني ياس اللقب في فئة تحت 16 عاماً، متفوقاً على أكاديمية نادي الوحدة التي حلت وصيفاً، ونادي العين ثالثاً. بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً، وحل بعده نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني ثم نادي العين في المركز الثالث.

وأشارت رافاييلا بيرتولوت مدربة نادي الوحدة إلى أهمية البطولة والتي تتجاوز المستوى المحلي في ظل مساهمتها في دعم المنتخب الوطني باللاعبات المتميزات وإفساح المجال لاختبار قدراتهن، قبيل انطلاق البطولات القارية والدولية، وقالت: «نجحنا العام الماضي في إحراز لقب فئة تحت 18 عاماً ومركز الوصيف في فئتي فوق 18 عاماً وتحت 16 عاماً، ونسعى هذا العام إلى السيطرة على المراكز الأولى في جميع الفئات. ونثق بقدرة بطلاتنا على تحقيق هذا الطموح بفضل ما يتمتعن به من روح تنافسية وعزيمة عالية».

بدورها قالت بشاير المطروشي لاعبة أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة والتي تنافس في فئة فوق 18 عاماً: «نسعى هذا العام إلى تحقيق اللقب في فئات جديدة وخصوصاً في فئة الكبار، حيث واظبنا على التدرب والتحضير للبطولة. ونتوجه بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو على دعمه المتواصل للاعبات ومنحهن اهتماماً خاصاً مع فرصة التنافس في هذه البطولة الغالية».

قالت دانة البريكي لاعبة نادي الجزيرة في فئة تحت 18 عاماً: «مستعدون لخوض النزالات والمشاركة في هذه البطولة الغالية وتقديم كل ما لدينا لأجل اعتلاء منصة التتويج. ونأمل أن نوفق في إحراز لقب أكثر من فئة وتقديم صورة مشرفة تليق بنادي الجزيرة».

وتبدأ مرحلة الميزان في بطولة كأس «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات يوم الجمعة من الساعة 4 – 6 مساءً، وجرى تخصيص منافسات اليوم الأول من البطولة للأدوار التأهيلية والاقصائية، على أن تستكمل المنافسات يوم السبت بتحديد أصحاب المركز الثالث والأدوار النهائية وتتويج الفائزين.