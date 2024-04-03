ملعب شالكه للبيع.. ملعب شالكه ليس للبيع!



جلسنكرشن (د ب أ)

رفض نادي شالكه الألماني لكرة القدم، الذي يعاني من ضائقة مالية، تأكيد التقارير التي تشير إلى أن إدارة النادي تدرس بيع الملعب الخاص بالنادي في حال هبوطه لدوري الدرجة الثالثة. وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية أن بيع الملعب الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج وتوفير المدخرات في مجالات أخرى من النادي يمكن ان يكون على أجندة المجلس إذا فشل شالكه في البقاء بدوري الدرجة الثانية.

وأصدر شالكه بياناً، من دون الدخول في تفاصيل. وذكر النادي: «كما أعلنا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، النادي يدرس العديد من الخيارات لسيناريوهات مختلفة. لم يتغير أي شيء في هذا الصدد».

وهبط شالكه من دوري الدرجة الأولى «بوندسليجا» للمرة الثانية في عامين في عام 2023 ويحتل المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثاني، بفارق نقطتين عن المراكز المهددة بالهبوط. يذكر أن هبوطاً آخر من شانه أن يصبح ضربة موجعة للفريق الفائزة بكأس الاتحاد الأوروبي للأندية الأبطال، ولكن تقارير ذكرت أن التوفير الكبير أمر ضروري إذا أراد النادي البقاء في دوري الدرجة الثانية.