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الرياضة

«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في مارس»

«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في مارس»
3 ابريل 2024 17:01

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر مارس، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، وفتح باب التصويت أمام الجماهير.
ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: مؤنس دبور لاعب شباب الأهلي، فابيو ليما لاعب الوصل، مهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء، آلان ماركيز لاعب الوحدة وإليخاندرو روميرو لاعب العين.
أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد فيها خالد عيسى حارس العين، خالد السناني حارس الوصل وعادل الحوسني حارس الشارقة.
ويتنافس على جائزة أفضل مدير فني ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل وألفريد شرودر مدرب النصر.

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