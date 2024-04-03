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الرياضة

كومباني متهم بالسلوك غير اللائق

كومباني متهم بالسلوك غير اللائق
3 ابريل 2024 23:33


لندن (د ب أ)
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بيرنلي، بسوء السلوك بعد تعادل فريقه مع تشيلسي 2/ 2 على ملعب ستامفورد بريدج، واندلع التوتر على أرض الملعب بعد أن احتسب دارين إنجلاند، حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بسبب خطأ أرتكبه لورينز أسينيون، مدافع بيرنلي ضد ميخايلو مودريك، لاعب الفريق اللندني.
وحصل أسينيون أيضاً على البطاقة الصفراء الثانية، مما أجبر بيرنلي على لعب الشوط الثاني، من عمر اللقاء الذي جرى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعشرة لاعبين. وتم طرد كومباني لاحتجاجه على قرار حكم اللقاء، قبل أن يعرب عن رأيه بأن حكام البطولة لم يكونوا جيدين بما فيه الكفاية طوال الموسم.
وقال مدرب بيرنلي: «سأواصل قول ما أراه. أنا لا أخجل من ذلك، وقد قلت ذلك للحكام أنفسهم، وللمسؤولين، التحكيم لم يكن جيداً بما فيه الكفاية هذا الموسم، لقد قلت ذلك بناء على ما أعتقد، متفهماً أيضاً حقيقة أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لهم. إن التدقيق هائل، والضغط أكبر من أي وقت مضى على المسؤولين».
وأوضح «أعتقد أن إضافة تقنية حكم الفيديو المساعد(فار) والمزيد من الآراء والمزيد من الحكام لا يجعل من السهل عليهم القيام بعملهم». وشدد كومباني «ليس لدي أي مشاكل بشأن الغرامة. أريد فقط أن يكون الأمر على حق». وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن كومباني متهم بالسلوك غير اللائق، وأمام مدرب بيرنلي فرصة حتى بعد ظهر الجمعة للرد على هذا الاتهام.

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