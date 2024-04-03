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الرياضة

كلوب: نبحث عن أفضل نسخة من أنفسنا بـ«عاطفة احترافية»

كلوب: نبحث عن أفضل نسخة من أنفسنا بـ«عاطفة احترافية»
3 ابريل 2024 23:37

 

لندن (أ ف ب)
أبدى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، قلقه بشأن الترجيحات التي تشير إلى أن فريقه هو المرشح الأبرز لإحراز لقب الـ «بريميرليج»، واستعاد فريق الـ «ريدز» صدارة الدوري بعد الفوز الصعب على برايتون 2-1، مستفيداً من التعادل السلبي بين مطارديه المباشرين مانشستر سيتي وأرسنال، وذلك قبل تسع مراحل من النهاية.
ويتقدم ليفربول الذي يتصدر الترتيب مع 67 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أرسنال وثلاث عن سيتي، ومع المزيد من المباريات القادمة في منتصف الأسبوع وفي عطلة نهاية الأسبوع، لا يأخذ كلوب أي شيء كأمر مسلّم به قبل المباراة على أرضه أمام شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الخميس في ختام منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.
قال كلوب (56 عاماً) في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المنتظرة «الوضع بالنسبة لنا هو شيفيلد يونايتد، وليس من هو المرشح الأبرز» للفوز باللقب.
وتابع المدرب الألماني الذي أعلن في وقت سابق أنه سيغادر ملعب «أنفيلد» نهاية هذا الموسم «أنا متأكد تماماً عندما خسرنا أمام أرسنال (1-3 في الرابع من فبراير) لم نعد حينها ضمن دائرة المرشحين. ربما يكون ذلك صحيحاً، لكنني لا أعرف ولا أهتم».
وأضاف «أحد أهم الأشياء التي يجب تجاوزها خلال هذه الفترة هو تجاهل«الفوضى» الخارجية التي تتأرجح وتكون عاطفية»، مشدداً على ضرورة أن «نقدّم صورة احترافية وعاطفية ولكن بالطريقة الصحيحة، وأن نكون أفضل نسخة من أنفسنا، ونلعب أفضل كرة قدم، ثم دعونا نرى ما هي النتيجة».
وأكد مدرب بوروسيا دورتموند السابق أن على فريقه «حصد نقاطنا والفوز بمبارياتنا».
وتبدو مهمة ليفربول سهلة على الورق أمام شيفيلد يونايتد الذي تلقت شباكه 77 هدفاً في 29 مباراة في الدوري هذا الموسم، ولم يحقق سوى ثلاثة انتصارات.
ورأى كلوب أن تركيزه سيظل ثابتاً على شيفيلد، بدلاً من تشتيت فكره بالمواجهة الصعبة الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد الذي أطاح بليفربول من الكأس قبل ثلاثة أسابيع على ملعب «أولد ترافورد».
قال «إذا كنت أفكر الآن في مانشستر يونايتد، فسيكون من حق جماهيرنا أن يعتقدوا أنني جلست لفترة طويلة بالفعل على كرسي التدريب».
وختم قائلاً «هذا غير منطقي. لا يمكنك الفوز بمباريات كرة القدم دون احترام المنافس. ليس لدي أيّ فرصة للتأثير على مباراة مانشستر يونايتد في الوقت الحالي... شيفيلد يونايتد يستحق احترامنا الكامل وسيحصل عليه». 

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