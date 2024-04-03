«الفرسان» و«النمور» يُكملان «مربع الكأس» بـ«الروعة» و«المفاجأة»

علي معالي (دبي)

أكمل فريقا شباب الأهلي واتحاد كلباء «مربع» نصف نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، حيث تأهل «الفرسان» على حساب الشارقة بالفوز 4-3، وتأهل «النمور» بتحقيق المفاجأة على حساب العين بالفوز 2-1، في ختام ربع النهائي، ليلتقي بذلك شباب الأهلي مع النصر، واتحاد كلباء مع الوصل في المربع الذهبي.

حفلت مباراة الشارقة وشباب الأهلي بعدد كبير من الأهداف، جعلتها قمة في المتعة والإثارة على مدار شوطي المباراة، بدأ الفريقان بطريقة لعب واحدة، 4- 2- 3- 1، وكانت الدقائق الأولى مؤشراً على قوة اللقاء، حيث سُجِّل هدفين في أول 7 دقائق، بدأ ماركوس ميلوني في الدقيقة الأولى، وتعادل إيجور جيسوس في الدقيقة السابعة، هدف «الملك» جاء مباغتاً بتسديدة قوية، وتعادل الفرسان بذكاء من جيسوس مستغلاً الخطأ المشترك بين المدافع يو مين تشو والحارس عادل الحوسني، وتعرض الشارقة لضربة قوية بخروج فراس بالعربي مصاباً في الدقيقة 24، وكانت فرص شباب الأهلي وسيطرته هي الأفضل حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني كانت الأهداف كـ «الأمطار» في شباك الفريقين، حيث تقدم لوان بيريرا بالهدف الثاني برأسية جميلة من ركنية لعبها ماركوس ميلوني في الدقيقة 51، ولم يمض وقت طويل حتى نجح يوري سيزار في تسجيل هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 57، ونجح يحيى الغساني في إضافة الهدف الثالث لـ «الفرسان» في الدقيقة 68، ثم سجل لوان بيريرا هدفاً جميلاً في الدقيقة 78، وتألق إيجور جيسوس بهدفه الشخصي الثاني والرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 83.

وفي المباراة الثانية، تأهل اتحاد كلباء على حساب العين بالفوز 2-1، سجل الأهداف مهدي قائدي في الدقيقتين 11 و26، والثاني من ضربة جزاء، وسجل هدف العين الوحيد جوسنا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول، ليودع «الزعيم» البطولة، ويُكمل «النمور» مسيرته بحثاً عن اللقب الأول.