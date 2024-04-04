«النمور» يطيح «الزعيم» بـ «القاضية»!

معتز الشامي (دبي)



أقصى اتحاد كلباء فريق العين من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما تغلب عليه 2-1 على استاد زعبيل في دبي، ليلتقي مع الوصل في «مربع الذهب».

وسيطر «النمور» على مجريات اللعب من الناحية الهجومية، ونفذ طريقة «الدفاع المحكم» والهجوم السريع والمرتد لاستغلال أخطاء «الزعيم» الدفاعية، ونجح الفريق في الفوز ب «الضربة القاضية»، في الوقت الذي أصر فيه كريسبو مدرب العين على الأداء بطريقة الضغط العالي والدفاع المتقدم.

ونجح مهدي قائدي في مباغتة دفاعات «الزعيم» ليسجل هدفين، أحدهما بمهارة فردية، والثاني من ضربة جزاء، بينما سجل جوسنا الهدف الوحيد للعين.

ورد اتحاد كلباء اعتباره أمام العين الذي حجز تذكرة التأهل إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز بهدفين على ملعب المنافس.

وفي الشوط الثاني، حاول العين العودة، ودفع كريسبو بكل من لابا وعمير أتزيلي وخالد البلوشي وسعيد جمعة، إلا أن التبديلات لم تنجح في تغيير الواقع الذي فرضه غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء.

ووجهت جماهير «الزعيم» انتقادات لاذعة للفريق والجهاز الفني بقيادة كريسبو، بسبب طريقة اللعب التي لم تناسب المنافس، الذي سيطر على مفاتيح لعب العين، وقطع كل الطرق إلى مرماه، فضلاً عن تغييرات التشكيلة، وغياب لابا وأتزيلي عن الشوط الأول، بالإضافة إلى الإصرار على الدفع بكاكو جناحاً في غير مركزه.

وعن إقصاء العين، والوصول إلى نصف نهائي الكأس الأغلى للمرة الأولى بعد 35 عاماً، قال غازي الشمري: إنها ليست مفاجأة، نحن اجتهدنا، وسبق لنا الفوز على العين في عقر داره في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ولكن لم نوفق في «ركلات الترجيح»، وهذه المرة لعبنا بتركيز، والتزم اللاعبون بخطة اللعب والتكليفات الفنية، وخططنا للفوز وحققناه بجدارة، والتفوق على فريق كبير مثل العين شيء إيجابي، ويمنحنا دفعة معنوية هائلة، لأن نحاول القتال على فرصتنا للمنافسة من أجل بلوغ النهائي».

وأضاف أعرف كل كبيرة وصغيرة عن العين، لأنني كنت أعيش مع الفريق، قبل الانتقال إلى كلباء، وأعرف طريقة اللعب، وأسلوب أغلب اللاعبين، والطريقة التي يرغب كريسبو في تنفيذها، لذلك وضعنا خطتنا لمواجهة كل ذلك ومباغتة العين ببدء التسجيل، وهو ما حدث».

وعلى الجانب الآخر، نفى كريسبو اتهامات أصحاب الرأي الفني، بأن العين لعب من دون تركيز وثقة زائدة أدت إلى استقبال هدفين في شوط، وقال، «حاولنا تقديم كل ما لدينا، ولكن كانت هناك أخطاء فردية حالت دون تعديل النتيجة».

وأضاف: الخسارة محبطة للغاية، وهذا أمر طبيعي، لأننا كنا نريد إسعاد الجماهير العيناوية، وأن نواصل القتال على البطولة حتى النهاية، ولكن غاب عنا التوفيق، وارتكب بعض اللاعبين الأخطاء».

وشدد كريسبو على أن الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجميع حول الفريق، من أجل عبور هذا «المطب»، والتركيز فيما هو قادم، ووعد بتطور الأداء إلى الأفضل، خلال المباريات المقبلة.