الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: «القلب» يمنح «النسخة الأفضل» من ديمبلي

إنريكي: «القلب» يمنح «النسخة الأفضل» من ديمبلي
4 ابريل 2024 12:41

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
يامال يتخيل «سيناريو» فوز«البارسا» في «الأبطال»
موسكو: محادثات مع وزير الدفاع الفرنسي تظهر الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا


أشاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بأداء النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في مباراة نصف نهائي الكأس أمام رين، والتي انتهت بفوز فريقه 1-صفر، وتأهله إلى المباراة النهائية للبطولة ليواجه أوليمبيك ليون.
ووظّف إنريكي ديمبلي في مركز قلب الهجوم، وليس جناحاً أيمن مثلما كان حاله من بداية الموسم، واعترف بأن النجم الموهوب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يجيد أكثر في مركز قلب الهجوم، ويساعد على «خلخلة» دفاع المنافس، أكثر من وجوده في الجناح.
وقال إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة: ديمبلي لاعب موهوب جداً فنياً، ويجيد اللعب بقدميه ومراوغ لا يشق له غبار، ولا يمكن للمنافس أن يتوقع ما إذا كان سيذهب بالكرة يميناً أو يساراً.
وأضاف: بإشراكي له في «قلب الهجوم»، حصلت منه على «نسخة أفضل»، وأنا لست قلقاً من إضاعته للفرص داخل الصندوق، وأثق في أن هذا العيب سيتحسن كثيراً في المباريات القادمة، لأنني أشاهده، وهو يتدرب بقوة للتخلص من هذا العيب، وما يفعله بمراوغاته شيء إيجابي جداً للفريق، وهو لاعب لا يمكن إيقاف خطورته.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن ديمبلي يعاني بالفعل منذ بداية الموسم نقص الفاعلية والحسم في اللمسة الأخيرة، وإضاعة الفرص السهلة، سواء من داخل منطقة جزاء المنافس، أم من على مشارفها، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أنه لم يسجل إلا هدفاً واحداً فقط في 34 مباراة بمختلف المسابقات.
وكان إنريكي أشرك ديمبلي في مركز قلب الهجوم أول مرة في مباراة العودة أمام ريال سوسيداد في دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي، ومرة أخرى في المركز نفسه، خلال مباراة أوليمبيك مارسيليا في الدوري يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز سان جيرمان 2-صفر.
وإذا كان تمركز ديمبلي الجديد أثار الشكوك لدى بعض المتفرجين الباريسيين، إلا أنه نجح في إزعاج مدافعي سوسيداد ومارسيليا، مثلما فعل الشيء نفسه في مباراة رين الأخيرة، وبدأ يتأقلم تدريجياً على المركز الجديد.
واختتم إنريكي كلامه في عن ديمبلي بقوله: هدفنا واضح، ويتمثل في التفوق في قلب الهجوم باستخدام لاعب مهاري مثل عثمان، ولقد نجح بالفعل في مهمته الجديدة، لأنه لا يفقد الكرة بسهولة، كما أنه يجيد اللعب بقدميه، وفي الجناحين.

فرنسا
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©