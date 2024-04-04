«ديربي الفجيرة» يخطف الأنظار



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



تتصدر مواجهة «الديربي» التي تجمع الفجيرة بضيفه العروبة في الساعة العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأول، واجهة «الجولة 21»، والمؤجلة منذ فبراير الماضي، في ظل مشاركة دبا والعربي ممثلي «الهواة» في الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، والذي شهد خروج دبا بالخسارة أمام اتحاد كلباء 0-3، وودع العربي أمام الجزيرة 0-1.

ويلتقي في انطلاق «الجولة 21» إلى جانب «ديربي الفجيرة»، الرمس والتعاون، الذيد وسيتي، ومصفوت وجلف ويوناتيد، وتستكمل الجولة السبت بمباريات دبا ويوناتيد، العربي والجزيرة الحمراء، دبا الحصن والظفرة، مسافي وجلف اف سي.

وينشد العروبة تعزيز صدارته الحالية للترتيب برصيد 61 نقطة، في المواجهة أمام مضيفه الفجيرة «الخامس» وله 39 نقطة والطامح بدوره دخول «مربع الكبار»، يستقبل مصفوت صاحب المركز 13 برصيد 24 نقطة، ضيفه جلف يونايتد «الخامس عشر» وله 22 نقطة.

في المقابل، يواجه الرمس وسيتي «10 و11 نقطة على التوالي»، اختبارات متفاوتة، حيث يستقبل الأول جاره التعاون «التاسع» وله 33 نقطة، فيما يلعب سيتي في ضيافة الذيد «الحادي عشر» وله 27 نقطة.



مباريات الجمعة

الفجيرة – العروبة 22:00

الذيد – سيتي 22:00

الرمس – التعاون 22:00

مصفوت – جلف يوناتيد 22:00

مباريات السبت

دبا – يونايتد 22:00

العربي – الجزيرة الحمراء 22:00

دبا الحصن – الظفرة 22:00

مسافي – جلف أف سي 22:00