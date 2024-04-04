«الجسد» يرفض نداء نادال!

باريس (أ ف ب)



قرر الإسباني رافايل نادال الانسحاب من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في التنس، وذلك لأن «جسدي ببساطة لن يسمح لي بذلك» وفق ما أعلن، مؤجلاً بذلك عودة كانت مرتقبة إلى أولى دورات الموسم الترابي، حيث تألق في الإمارة بإحرازه 11 لقباً.

وقال ابن الـ37 عاماً في حسابه على موقع «أكس» «تويتر سابقاً»: «للأسف، يجب أن أخبركم أني لن ألعب في مونتي كارلو، جسدي ببساطة لن يسمح لي بذلك».

غاب نادال عن معظم دورات موسم 2023، بعدما خضع لعمليتين جراحيتين لمعالجة وركه، وتعرّضه لإصابات في بطنه، ولم يخض هذا العام سوى دورة بريزبين الأسترالية في يناير، عندما عانى تمزقاً عضلياً.

في فبراير، خسر مباراة استعراضية في لاس فيجاس أمام مواطنه النجم الصاعد كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً، ثم انسحب بعدها من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من دورة قطر، وصولاً أخيراً الى دورة إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز الألف نقطة، قبل أن يغيب اسمه عن دورة ميامي.

وكان من المفترض أن يسجل عودته في مونتي كارلو التي تنطلق الأحد، وحيث تُوج باللقب ثماني مرات متتالية بين 2005 و2012، ثم ثلاث مرات متتالية بين 2016 و2019، لكنه اتخذ القرار بالانسحاب، ليغيب بذلك عن ملاعب الإمارة للموسم الثالث توالياً.

وقال الفائز بـ22 لقباً كبيراً إنه «حتى لو كنت أعمل بجد، وأبذل قصارى جهدي كل يوم بكل الإرادة الممكنة للعب، والمنافسة مرة أخرى في الدورات التي كانت مهمة جداً بالنسبة لي، والحقيقة هي أني لا أستطيع اللعب اليوم».

وتابع «ليس لديكم أدنى فكرة عن مدى صعوبة عدم قدرتي على خوض هذه الدورات. الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو قبول الوضع، ومحاولة النظر الى المستقبل القريب، مع المحافظة على الحماس والرغبة في اللعب، من أجل إعطاء نفسي فرصة لتحسين الأمور».