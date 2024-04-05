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الرياضة

العين بطل «الناشئين 17»

العين بطل «الناشئين 17»
5 ابريل 2024 11:46

 
أبوظبي (الاتحاد)


تُوج العين بطلاً لدوري الناشئين تحت 17 سنة «أ»، بعد فوزه على فريق الإمارات بـ «خماسية»، باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.
سجل الأهداف مامي نيانج «هاتريك» في الدقائق 2 و17 و75، ومحمد تيجانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول، وخالد النيادي في الدقيقة 89.
شهد مراسم التتويج، يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وقاما بتسليم بطل المسابقة الميداليات الذهبية، ودرع الدوري.

 

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وحصد العين لقب البطولة، بعد وصوله إلى «النقطة 76»، جمعها من 25 فوزاً من أصل 27 مباراة، فيما تعادل في مباراة، وخسر مرة واحدة، ونجح لاعبو العين في تسجيل 112 هدفاً، فيما استقبل مرماه 19 هدفاً، ليصبح الأقوى، هجوماً ودفاعاً، في المسابقة.
وحلّ فريق الإمارات «الوصافة»، وله 63 نقطة، يليه شباب الأهلي في المركز الثالث بـ 57 نقطة.

العين
الإمارات
القطارة
استاد طحنون بن محمد
اتحاد الكرة
محمد إبراهيم المحمود
شباب الأهلي
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