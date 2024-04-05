أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف



مراد المصري (أبوظبي)



تستضيف أبوظبي بطولتين، ضمن جولة التحدي العالمية للجولف، وذلك للعام الثاني على التوالي، مع بطولة «تحدي أبوظبي» من 18 إلى 21 أبريل الجاري، في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وبطولة «تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 أبريل، في نادي شاطئ السعديات للجولف.

وجاء الإعلان عن التفاصيل خلال لقاء «الطاولة المستديرة» مع وسائل الإعلام، في نادي شاطئ السعديات للجولف، بحضور أكرم سكيك مدير اتحاد الجولف، وفريدي شمايسر، رئيس البطولات في جولة دي بي ورلد بالشرق الأوسط، وجوشوا جرينفيل وود لاعب المنتخب.

وتأتي البطولتان ضمن الشراكة طويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الجولف، وتهدف إلى تطوير اللعبة في الدولة على مدار العقد المقبل على الأقل.

ومن المقرر أن تتنافس مواهب الجولف البارزة محلياً، وجهاً لوجه مع أفضل النجوم الصاعدين في العالم الذين يشاركون في جولة التحدي التي تُقام تحت عنوان «الطريق إلى مايوركا»، وتطوف عدداً من الدول منها جنوب أفريقيا، وإسبانيا، والدنمارك، والتشيك، والهند، وفرنسا، والنمسا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، والسويد، والبرتغال، والصين وإيطاليا.



ومن بين أبرز اللاعبين المشاركين من الإمارات، جوشوا جرينفيل، وأحمد المشرخ على صعيد المحترفين، وأحمد سكيك المصنف الأول لفئة الهواة، ويخوضون جولة التحدي للمرة الثانية.

ويتم تخصيص 30 مكاناً للاعبين في كل بطولة لاتحاد الجولف، للمساعدة في توفير فرصة اللعب ومسار للاعبي الجولف في الإمارات، وبالإضافة إلى منح اللاعبين خبرة أساسية في خوض بطولات النخبة الدولية في أبوظبي، واتحاد الجولف قادر على مبادلة بعض الأماكن مع الاتحادات الدولية الأخرى من أجل السماح للاعبي الإمارات بالمشاركة في أحداث جولة التحدي الأخرى حول العالم.

وأكد أكرم سكيك، مدير اتحاد الجولف، أن الغاية على المدى البعيد، مشاركة لاعب محلي في دورة الألعاب الأولمبية عام 2028، مع استمرار الجهود المختلفة لتطوير الرياضة محلياً، والاستفادة من المرافق ذات المواصفات العالمية المنتشرة في أرجاء الدولة، كما يواصل الاتحاد جهوده عبر مشروع لنشر وتنمية الرياضة على نطاق واسع، من خلال إدخال الجولف في 28 مدرسة، بواقع 22 حكومية و6 خاصة، في مختلف المناطق الدولة، والتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في برنامج «صقور المستقبل» الذي شهد ابتعاث لاعباً ولاعبة إلى أميركا.

ونقلت اللجنة المنظمة رسالة من اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، الذي قال «إن استخدام أحداث جولة التحدي، من خلال تبادل المواقع بين الاتحادات والفعاليات الأخرى يمنح لاعبي المنتخب ميزة كبيرة، وهم يكتسبون الخبرة ونقاط التصنيف العالمي لكل من الهواة والمحترفين».

وأضاف: «تحظى بطولتي جولة التحدي في الإمارات بشعبية كبيرة من اللاعبين حول العالم، ومن الصعب حجز مقعد للمشاركة فيها، وهذا يمنح قيمة أكبر للحدثين المقبلين، ونتطلع إلى رؤية أداء لاعبينا وكيف تواصل هذه الأحداث في تطوير الرياضة على مستوى النخبة».