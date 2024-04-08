روديجير: مواجهة هالاند «فرصة مذهلة»



مدريد (د ب أ)



يترقب أنطونيو روديجير، مدافع ريال مدريد مواجهة أخرى مثيرة مع إرلينج هالاند وزملائه في مانشستر سيتي، غداً «الثلاثاء»، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويلتقي الفريقان ذهاباً على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي، ويتجدد اللقاء إياباً على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

وقال روديجير عبر القناة الإعلامية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»: أتطلع إلى مواجهة هالاند، أي لاعب يحلم بخوض هذه المباريات، فهي فرصة مذهلة، سواء ضد هالاند أم أي مهاجم آخر».

وأضاف اللاعب الألماني الدولي «مانشستر سيتي يضم العديد من اللاعبين الرائعين، وليس هالاند فقط، فهو مهاجم رائع وأترقب مواجهته، لكنني أتطلع أيضاً بنفس القدر لكل مباراة». وأشار روديجير في سياق آخر «مع كامل الاحترام لكل الأندية التي لعبت لها، وكانت أيضاً أندية كبيرة، ولكن لا يمكن مقارنتهم بريال مدريد الفائز بدوري الأبطال 14 مرة.

وقال «في مدريد أنت مطالب دائماً بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالطبع هناك ضغط كبير، وتعرضت له للمرة الأولى في الموسم الماضي».

وأضاف مدافع ريال مدريد «الثقة بالنفس مهمة في أي لحظة، فأنا مطالب بمنح الفريق الثقة قائداً لخط الدفاع، وبالنسبة لي أهم شيء هو إثارة ضجة لبث الاطمئنان في صفوف فريقي، ويجب أن تكون مستعداً للانطلاق حتى النهاية ومواصلة الانتصارات، لأنه لا مجال للتعادل أو الخسارة مع ريال مدريد».