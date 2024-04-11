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الرياضة

أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»

أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
12 ابريل 2024 01:08

 
لندن (د ب أ)

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وضع أتالانتا الإيطالي قدماً في الدور قبل النهائي، من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ليفربول الإنجليزي 3-صفر، اليوم «الخميس»، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.
وتقدم أتالانتا عن طريق جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 38، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 83 سجل ماريو باساليتش الهدف الثالث لأتالانتا. وأصبحت فرصة الفريق الإيطالي في بلوغ الدور قبل النهائي هي الأعلى، بالنظر إلى إقامة مباراة الإياب على أرضه في مدينة بيرجامو الإيطالية الأسبوع المقبل.

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