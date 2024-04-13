«الفرسان» بطل «درع السوبر الإماراتي القطري»

معتصم عبدالله (دبي)

حوّل شباب الأهلي تأخره أمام ضيفه الدحيل القطري بهدف إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ليتوج «الفرسان» بطلاً للنسخة الأولى من «درع السوبر الإماراتي القطري».

وافتتح البرازيلي فيليبي كوتينيو التسجيل للدحيل في «الدقيقة 36»، وأدرك الصربي لوكا ميليفوفيتش التعادل لشباب الأهلي من كرة رأسية في الدقيقة 55، قبل أن يسجل إيجور جيسوس هدف الفوز الثمين في الدقيقة 93.

وجرت مراسم التتويج بحضور عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة المشتركة، وطلال الشنقيطي برئاسة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وخليفة خميس السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الدحيل، وناصر عبدالله الهاجري، الرئيس التنفيذي للتسويق للجنة التنفيذية للمسابقة المشتركة.

وجمعت مواجهة «درع السوبر الإماراتي القطري» التي أدارها طاقم تحكيم ياباني قاده يوسوكي أراكي، شباب الأهلي بطل «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي 2022-2023، والدحيل بطل «دوري نجوم قطر».

واعتمد الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي «الفرسان»، على عناصر تشكيلته الأساسية المعتادة، باستثناء استمرار غياب الأرجنتيني كارتابيا.

وضمت التشكيلة عادل أبوبكر في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد جميل، بدر ناصر، بوجدان، رينان فيكتور، وفي وسط الملعب الثلاثي جويلهرم «بالا» وسعيد عزت الله ولوكا ميليفوفيتش، وأمامهم الثلاثي إيجور جيسوس، مؤنس دبور، ويحيى الغساني.

في المقابل، دفع الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب الدحيل الملقب بـ «الطوفان» بعناصر تشكيلته الأساسية، وأبرزهم الثلاثي المعز علي وكريم بوضياف والبرازيلي فيليبي كوتينهو.

وانتظر «الفرسان» حتى الدقيقة 27 للدخول في أجواء المباراة، ولاحت الفرصة الأولى من تسديدة بالا التي اعتلت المرمى، أعقبتها محاولة ثانية في الدقيقة 28 من تسديدة المهاجم مؤنس دبور من داخل المنطقة أبعدها الحارس شهاب الليثي.

ورد «الطوفان» على «أصحاب الأرض» بافتتاح التسجيل في «الدقيقة 35» من تسديدة البرازيلي فيليبي كوتينيو من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من المعز علي استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس عادل أبوكر، ليمنح فريقه الأفضلية بالتقدم بهدف في الشوط الأهلي.

وعاد «الفرسان» بشكل أفضل مع بداية الشوط الثاني، لينجح الصربي لوكا ميليفوفيتش في تسجيل هدف التعادل في «الدقيقة 55» من كرة رأسية ذكية، مستفيداً من عرضية المدافع بدر ناصر من ركلة حرة.

وسعى مدرب شباب الأهلي لتنشيط الجبهة الهجومية لفريقه في الدقائق العشر الأخيرة بدخول يوري سيسار بديلاً لبالا في الدقيقة 83، وأثمرت المحاولات الهجومية للفرسان عن تسجيل هدف الفوز الثمين بوساطة إيجور جيسوس من رأسية في الدقيقة 93.

وسبقت انطلاقة «درع السوبر الإماراتي القطري»، احتفالية أنيقة على أنغام (مرحبا الساع وأهلاً يا هل الدوحة.. مرحبا الساع بأهل الجود والطيبة، دار زايد لكم بالطيب مفتوحة.. والوفا بالوفا يرظف تراحيبه).

وشملت الاحتفالية التي عكست أوجه الترابط بين الشعبين الشقيقين، لوحات تراثية مميزة لأهل البحر والبر والعرضة والعيالة، في الوقت الذي غطت فيه أضواء «الألعاب النارية» سماء استاد راشد.