ألونسو عينه على «الثلاثية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نجح باير ليفركوزين في إيقاف هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني «البوندسليجا»، وانتزع اللقب قبل نهايته بـ 5 جولات، ليتُوّج رسمياً بطلاً، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين «البافاري» إلى 16نقطة، ما يعني عدم إمكانية لحاقه به، حتى لو فاز «البايرن» في المباريات الخمس المقبلة.

وسجل باير ليفركوزين رقماً قياسياً جديداً، حيث لم يخسر خلال 29مباراة من بداية الدوري، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم بايرن ميونيخ، وهو 28 مباراة من دون هزيمة، والذي تحقق موسم 2013-2014، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وجمع بايرليفركوزين حتى الآن 79نقطة من 25 فوزاً و4 تعادلات، وسجل 74هدفاً، آخرها الخمسة التي أمطربها شباك بريمن في الجولة 29 لـ «البوندسليجا»، ولم يدخل مرماه إلا 19هدفاً فقط.

والمعروف أن الدوري الألماني يضم 18 فريقاً فقط، على عكس الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى التي يضم كل منها 20 فريقاً، ولهذا فإن إجمالي جولاته 34 جولة، بينما عدد الجولات في الدوريات الأوروبية الأخرى الكبرى 38 جولة.

وحرص الإسباني تشابي ألونسوالمدير الفني للفريق، وصاحب الفضل الأول في هذا الإنجاز الكبير الذي يتحقق لهذا النادي للمرة الأولى، بعد مرور 120 عاماً على تأسيسه، على أن يوجه شكره إلى جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني المعاون والطبي والإداري الذين كانوا على «قلب رجل واحد» لتحقيق هذا الهدف.

وقال في تصريحات لشبكتي «إسبن» و«دازن»، إن فوز ليفركوزين باللقب أمر صحي، وفي مصلحة الدوري، لأنه يفتح المجال أمام طموحات أندية أخرى تسعى للفوز بهذه البطولة، التي احتكرها بايرن ميونيخ على امتداد 11موسماً توالياً.

وأعرب عن أمله في أن ينعكس ما حققه فريقه بصورة إيجابية على «صورة المنافسة» على قمة «البوندسليجا»، وتمنى أن تفوز أندية أخرى باللقب في السنوات القادمة.

وعلق تشابي ألونسو اللاعب السابق لريال مدريد وليفربول، قائلاً: أنا سعيد من أجل الجميع، إنها لحظة استثنائية، وعلينا أن نستمتع بها ونحتفل، ونحن نستحق ذلك.

ولما كان باير ليفركوزين يواجه وستهام يونايتد الخميس المقبل في إياب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، بعد فوزه في الذهاب 2-صفر، سُئل ألونسو عما أعده للمباراة الحاسمة في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وقال: نحتفل أولاً بلقب الدوري، ثم نركز بعد ذلك على المباراة، ولكن ليس الآن.

واعترف بأن فريقه ما زالت أمامه أهداف وطموحات كثيرة، حيث يواجه أيضاً كايزرسلاوتيرن في نهائي كأس ألمانيا 25 مايو المقبل، في إشارة إلى إنه يأمل في حصد «الثلاثية» وهي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وكأس ألمانيا، بعد أن انتزع الفوز بلقب الدوري.

ورفض ألونسو الرحيل عن ليفركوزين، رغم العروض المغرية التي تلقها من أكثر من نادٍ أوروبي كبير، في مقدمتها ليفربول الإنجليزي الذي لعب من قبل في صفوفه، وعلق على ذلك بقوله: كان قراراً صحيحاً أن أبقى في ملعب «باي أرينا».