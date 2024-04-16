3 رياضات تدشن منافساتها في «الألعاب الخليجية للشباب»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات 3 رياضات، ضمن فعاليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» التي تستضيفها الإمارات، وانطلقت منافساتها التي تستمر حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وتتضمن منافسات، اليوم، انطلاق مسابقات رياضة الشراع، التي تستمر حتى 21 أبريل الجاري، على كاسر الأمواج بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بـ 12 سباقاً في فئات قوارب الأوبتمست، وألكا 4، وألكا 6، بمشاركة 48 رياضياً ورياضية تتراوح أعمارهم بين 11 و18 سنة.

كما تنطلق اليوم منافسات ألعاب القوى التي تستمر حتى 19 أبريل الجاري بنادي ضباط شرطة دبي، وخلال الفترة نفسها تقام أيضاً منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، ضمن الرياضات البارالمبية بنادي ضباط شرطة دبي.

في حين تستكمل منافسات التايكواندو التي انطلقت، أمس الثلاثاء، في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

ومراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وحرصاً على سلامة جميع المشاركين، أعلنت اللجنة المنظمة للدورة تأجيل مباريات كرة القدم، المقامة في أبوظبي التي كان مقرراً انطلاقها أمس الثلاثاء، بين منتخبي الإمارات ونظيره العُماني، والمنتخب البحريني ونظيره الكويتي، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكواندو في الدورة، والمقامة بإمارة الفجيرة إلى اليوم.

وأعلن اتحاد الريشة الطائرة جاهزية 24 لاعباً ولاعبة للمشاركة في المنافسات، حيث تنطلق منافسات اللعبة خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجاري بصالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.

وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، جاهزية المنتخب للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز على مستوى دول الخليج العربي.

وأشارت إلى استفادة اللاعبين واللاعبات من المعسكر الداخلي الذي أُقيم قبل انطلاق الدورة، ومن التدريبات التي أقيمت في أكاديميتي «إكسترا»، و«بايونير» في إمارة الشارقة.

وأعربت الجسمي عن أملها في تحقيق لاعبي ولاعبات الإمارات النتائج المنتظرة، والتتويج بالميداليات الذهبية، والاستفادة من إقامة الدورة في نسختها الأولى على ملاعب الإمارات، وكذلك الاستفادة من الحضور الجماهيري الذي سيقف خلف المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب.

وعقد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج اجتماعاً مع لاعبي ولاعبات المنتخب الذين يمثلون منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «لإمارات 2024»، وذلك على هامش ختام بطولة دوري المراحل السنية والذي أُقيم بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وتنطلق منافسات الشطرنج بالدورة، خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل الجاري بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

حضر الاجتماع سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز، ومحمد عبدالله، المدير الفني للاتحاد، وإيمان العارف، عضو الجهاز الفني، بالإضافة إلى المدربين والإداريين واللاعبين، وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن البطولة واللائحة الفنية والتعليمات، وحثهم على تقديم المستوى المشرف في الدورة، والحرص على تحقيق الميداليات، ورفع علم الدولة في المحفل الخليجي.

ويمثل الإمارات في الدورة 13 لاعباً ولاعبة، حيث يضم منتخبنا تحت 18 سنة: عبدالرحمن محمد الطاهر، وزايد سلطان الطاهر، وسعود جابر الزرعوني، وغيث النعيمي، ومنتخب تحت 14 سنة، يضم: سالم جاسم، ومحمد يوسف وعامر سعيد، والبنات تحت 18 سنة، أحلام راشد، وفاطمة سيف، وشمة خلفان، والبنات تحت 14، روضة السركال، وعنود عيسى، وعهود عيسي.

وأكد سلطان علي الطاهر أن استضافة الإمارات النسخة الأولى من الدورة تعد حدثاً مميزاً، والنجاح التنظيمي يحتاج أن يواكبه نجاح فني، من خلال إحراز الميداليات، والصعود إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة، وهو ما حرصنا على إبرازه للاعبين واللاعبات خلال الاجتماع.

وقال: «أبناء وبنات الإمارات لديهم القدرة على تحقيق الطموحات، خاصة أن جميع اللاعبين خاضوا خلال الفترة الماضية العديد من محطات الإعداد، كان أبرزها مجموعة من البطولات الرمضانية، والاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة، وأيضاً المشاركة في جولات دوري المراحل السنية حتى الجولة الأخيرة، وهو ما يعني أن جميع اللاعبين واللاعبات في جاهزية تامة للحدث.

19 لاعباً في قائمة منتخب الملاكمة

أعلن اتحاد الملاكمة اختيار 19 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني، الذي سيخوض منافسات الدورة، حيث تقام المنافسات يومي 23 و24 أبريل الجاري على صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

ويقود منتخب الإمارات المدرب الوطني محمد مصبح الشبلي، ويضم الجهاز الفني كلاً من المدرب كهخسان محمدوف، والمساعدين عادل العشري، وقاسم الباروت، ومحمود العساسي.

ويشارك لاعبو المنتخب في 10 أوزان، خلال منافسات دورة الألعاب الخليجية، حيث يشارك أحمد المراشدة، وعمر أميري في وزن 45 كجم، وأحمد المنصوري، وسلطان محسن في وزن 51 كجم، وحمد الجابري وراشد البداونة في وزن 54 كجم، وعلي شريف، وبدر السدراني في وزن 57 كجم، وأحمد الراشدي، وتميم المهيدار، وسيف أحمد في وزن 60 كجم، وعبدالله الشحي، وزايد السعدي في وزن 67 كجم، وبدر الكعبي، وراشد العلي في وزن 71 كجم، وعمر العلي وإبراهيم العبدولي في وزن 75 كجم، ومحمد الباروت ومحمد الكعبي في وزن 80 كجم.

من جهته، أكد محمد الشبلي، المدير الفني لمنتخب الملاكمة جاهزية اللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، مبيناً أن الفريق يخوض معسكر إعداد داخلياً حالياً في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بدأ في الأول من الشهر الجاري، وينتهي السبت 20 أبريل الجاري.

وأوضح: «تم اختيار مجموعة اللاعبين لخوض المعسكر الختامي، بعدما أقيمت بطولة للفئة السنية نفسها في الفجيرة في مارس الماضي، إذ كانت البطولة محطة مهمة بالنسبة إلى اتحاد الملاكمة، والجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر التي تمثل الدولة في الدورة».

وأبدى الشبلي سعادته بمشاركة لعبة الملاكمة في دورة الألعاب الخليجية، مشدداً على أن هذه الفئة ستحصل على فرصة جيدة جداً للاحتكاك مع مستويات مرتفعة في اللعبة على المستوى الخليجي، في الوقت الذي سيصبح فيه هؤلاء اللاعبون النواة الحقيقية للمنتخب الأول في السنوات المقبلة.

9 فرق للشباب والفتيات في منافسات «السلة 3×3»

استكملت اللجنة الفنية لمنافسات كرة السلة 3×3، في الدورة، تجهيزات انطلاق المسابقة يومي 27 و28 أبريل الجاري على صالة نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة.

وعبر حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة 3×3، عن تفاؤله بإقامة النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن إقامة التنافس بين شباب وفتيات الخليج في هذه المرحلة السنية، تعد فكرة «رائعة»، وقال: «نقدم الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على استضافة البطولة، وكذلك على الفكرة في حد ذاتها، وإنه عندما تم إبلاغنا بإقامة مسابقة لهذه اللعبة، قام اتحاد السلة باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها أن نقدم مستوى تنظيمياً يتناسب مع قدراتنا في هذا المجال».

وأضاف: «وصل عدد منتخبات المشاركة في منافسات كرة السلة إلى 5 دول، وهي الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عُمان، في حين اعتذر المنتخب البحريني، وعلى مستوى الفتيات، فسوف تشارك الإمارات بمنتخبين (أ)، و(ب)، إضافة إلى كل من السعودية وقطر».

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة حكام البطولة، برئاسة داوود التميمي، ولجنة تنظيم الملاعب، برئاسة راشد عبدالله النقبي، ولجنة العلاقات العامة، برئاسة عبدالله جاسم، وبدأت كل لجنة من هذه اللجان في مباشرة عملها، وتم تحديد المهام وتكليف كل عضو في اللجنة بالأمور المناطة به.

وأضاف: «عقد الاجتماع الفني الأول، بحضور سعدون الكواري (قطر)، وحمود المالكي (السعودية)، وعلي سالم اليعربي (سلطنة عُمان)، وعويد العنزي (الكويت)، وتم اختيار قاسم دعدوش، السكرتير الفني للاتحاد الإماراتي مقرراً للجنة، وتم الاتفاق على الأمور كافة الخاصة بالبطولة، وسوف يبدأ وصول الفرق المشاركة، اعتباراً من يوم 25 أبريل الجاري، على أن يتم عقد الاجتماع الفني يوم 26 قبل بداية المباريات في اليوم التالي، وسيتم عقد الاجتماع الفني بمقر إقامة الفرق المشاركة».

منافسات الطائرة تنطلق 20 أبريل

أعلن اتحاد كرة الطائرة تشكيل اللجان الفنية العاملة في مسابقة كرة الطائرة والتي تقام منافساتها بصالة نادي النصر الرياضي بدبي، خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

ويترأس لجنة الاحتكام في مسابقة الكرة الطائرة جمال عيسى المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الداخلي، ومعه مقرر لجنة الاحتكام، عوض المنصوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات.

فيما يترأس اللجنة الفنية القطري يوسف أحمد كانو، وتضم اللجنة في عضويتها الكويتي عبد الله الغرير، والعُماني عيسى القصابي، ويترأس لجنة الحكام السعودي خالد الزغيبي، ومعه في العضوية البحريني راشد جابر سيار، والإماراتي علي سالم المانع.

ويذكر أن المنتخب الإماراتي للناشئين أقام معسكراً خارجياً في صربيا خلال الفترة من 2 إلى 14 أبريل الجاري، وخاض خلاله عدداً من المباريات الودية، استعداداً للمشاركة في الدورة، وتتضمن الاستعدادات معسكراً داخلياً أخيراً حتى انطلاق منافسات مسابقة كرة الطائرة في دورة الألعاب الخليجية.

منتخب اليد يختار مواجهة عُمان في الانطلاقة

تجري اليوم قرعة بطولة كرة اليد، ضمن منافسات الدورة، وذلك بفندق ماربيلا الشارقة مقر إقامة أعضاء اللجنة الفنية بالبطولة، والحكام والمراقبين، ويحضر القرعة أعضاء اللجنة الفنية، وممثلو المنتخبات المشاركة، على أن يقام الاجتماع الفني للبطولة غداً الخميس بفندق سنترو الشارقة، وتقام منافسات البطولة بصالة نادي البطائح بمشاركة 6 منتخبات خليجية بعد غدٍ الجمعة.

وكشف ناصر الحمادي، أمين عام اتحاد اليد، رئيس اللجنة الفنية عن أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة خالد البلوشي اختار منتخب عُمان للقاء الافتتاح، وطبقاً للوائح المعمول بها سيقوم صاحب الأرض باختيار المنتخب الذي سيلعب معه في الافتتاح، وستكون البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

من ناحية أخرى، أنهى منتخبنا الوطني للناشئين معسكره الداخلي بنادي الحمرية، استعداداً لانطلاق المنافسات، ومنح الجهاز الفني جميع اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد، على أن يدخل المنتخب فندق البطولة الخميس. ووجه مجلس إدارة اتحاد اليد الشكر إلى نادي الحمرية على استضافة معسكر المنتخب، مشيداً بدور الأندية في التعاون مع الاتحاد في كل الأحداث الرياضية.

«الشرطة للرياضة والرماية» جاهز لاحتضان منافسات «الترايثلون»

أعلن المقدم محمد عبد الله أبو شهاب السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات المحلية، للاتفاق على ترتيبات بطولة الترايثلون المقامة ضمن مسابقات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات التي تنطلق منافساتها 26 أبريل الجاري.

وأكد السويدي جاهزية منشآت نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، لاحتضان البطولة التي تتضمن 3 منافسات، هي الجري، والدراجات، والسباحة التي ستقام على شاطئ الزوراء، وسيتم استضافة وتنظيم المنافسات بالتنسيق مع الجهات المحلية بالإمارة.

وأوضح أن النادي يتضمن أيضاً، مضمار جري، وحمام سباحة نصف أولمبي، وصالات أخرى تصلح لقيام اللاعبين المشاركين في البطولة بالإحماء بشكل جيد، إلى جانب قاعات مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتضن الاجتماعات الفنية، وورش العمل، واجتماعات مديري المنتخبات.