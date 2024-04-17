فتح باب التسجيل في «المحامل الشراعية»

أبوظبي (الاتحاد)



فتح نادي أبوظبي للرياضات البحرية باب التسجيل للمشاركة في سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الحدث الأهم والأبرز في مهرجان سباق دلما التاريخي الذي يصل إلى نسخته السابعة، ويقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتقام الفعاليات 26 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

ويعد سباق دلما التاريخي الأطول، بمسافته التي تبلغ 80 ميلاً بحرياً، بما يصل إلى 125 كم، والأغلى بجوائزه، وبمكانته الرفيعة في الدولة والمنطقة.

ويتضمن المهرجان العديد من المسابقات البحرية والشاطئية والرياضية التراثية والحديثة التي خصص لها ما يزيد على 400 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 32 مليون درهم، منها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وسباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وبطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وبطولات كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية، ومسابقات الأطفال التراثية، إلى جانب فعاليات ترفيهية.

وينتظر أن يشهد السباق مشاركة كبيرة، حيث إن هذه الفئة تعد الأكبر بين المحامل الشراعية، وسباقاتها الأكثر إثارة بالتحديات التي تواجه المشاركين من طول المسافة، والرغبة بالتتويج بسباق تتوفر له كل مقومات الإبداع والتميز، حيث شارك في سباق النسخة السادسة 125 محملاً على متنها أكثر من 3000 بحار ونوخذة، قدموا ملحمة بحرية تراثية وبطولية خلال 7 ساعات من «مصارعة» الأمواج من جزيرة دلما، مروراً بجزر صير بني ياس، وغشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفياي، ومروح، وصولاً إلى جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة.



من جانبه، أشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية دعم القيادة الرشيدة لجهود الحفاظ على التراث الإماراتي بشكل عام، والبحري على وجه الخصوص، من خلال المهرجانات التي تنظم وسباقات المحامل الشراعية والتقليدية في العديد من المناسبات، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للمهرجان، والتي تمنح الحدث زخماً إضافياً، وحافزاً للمشاركين والمنظمين والمتابعين.

وقال: المشاركة في سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً تمثل المحطة الأهم للمحامل والملاك والنواخذة والبحارة، كونها ترتبط بمناسبة لها مدلولاتها الوطنية، وباسم جزيرة دلما العريقة بتاريخها وإرثها البحري الذي قدم خلاله الأجداد والآباء ملاحم رائعة سجلت بأحرف من نور.

وأضاف: يتوقع أن يشهد سباق النسخة السابعة مشاركة قياسية، وكشف اليوم الأول لفتح باب التسجيل للمشاركة، عن تدافع الملاك والنوخذة للتسجيل وتأكيد المشاركة، وإكمال الإجراءات، من أجل التفرغ للتجهيزات الفنية لمحامل استعداداً لخوض السباق الكبير.